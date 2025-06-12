Исключение с воинского учета - почему процесс исключения с учета затягивается

ТЦК не исключил с учета после ВВК — что делать
Если военнообязанного гражданина не исключают с воинского учета после соответствующего заключения военно-врачебной комиссии, это, скорее всего, произошло из-за того, что ТЦК не внес сведения о ВВК в реестр "Оберіг". Поэтому гражданину следует подать заявление в территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Почему не произошло исключение с воинского учета
Исключение гражданина с воинского учета осуществляется территориальным центром комплектования после получения заключения военно-врачебной комиссии о непригодности гражданина к военной службе.
К юристам обратился гражданин, который объяснил, что еще в 2023 году прошел ВВК, получил соответствующее заключение, но до сих пор не исключен с воинского учета.
"Они (ТЦК — прим. ред.) просто не внесли сведения об этой ВВК в Реестр", — подчеркнул в ответе адвокат Вячеслав Кирда.
Как ускорить процесс исключения
Юрист объяснил, что военнообязанному надо делать в такой ситуации.
"Рекомендую подавать письменное заявление в ТЦК и ни в коем случае не идти на новую военно-врачебную комиссию", — отметил Кирда.
Адвокат добавил, что в случае отказа можно и нужно подавать иск в суд.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли восстановить на воинском учете тех граждан, которых перед тем исключили с учета.
Добавим, мы сообщали о том, каковы особенности выезда за границу лиц, которые были исключены с воинского учета.
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