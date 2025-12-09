Відео
Україна
Головна ТЦК ТЦК не треба прирівнювати до ЗСУ — соціолог пояснив всю небезпеку

ТЦК не треба прирівнювати до ЗСУ — соціолог пояснив всю небезпеку

Дата публікації: 9 грудня 2025 04:30
Люди швидше зненавидять армію — соціолог пояснив небезпеку ототожнення ЗСУ і ТЦК
Група оповіщення ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Не можна ставити знак рівності між ТЦК і фронтом. Це ризикований шлях. Якщо суспільство почне сприймати ТЦК як обличчя Збройних сил, наслідки будуть фатальними.

Таку думку в ефірі проєкту "День.LIVE" висловив соціолог Андрій Єременко.

"План" проти якості

Експерт переконаний: ці дві структури (ТЦК та ЗСУ) мають залишатися окремими у свідомості громадян. Змішування їхніх функцій лише множить негатив.

Єременко назвав головні причини поганої репутації ТЦК. Це постійні порушення процедур і так звана "гонитва за планом". Військкоми намагаються виконати кількісні показники за будь-яку ціну.

Через це страждає етап відбору. Часто людей відправляють у навчальні центри без нормальної військово-лікарської комісії. Медичні огляди проводять "для галочки".

Проблема для командирів

Така практика створює реальні проблеми на фронті. Соціолог наголошує: бойові підрозділи отримують поповнення, яке існує лише на папері.

Фактично ж приходять люди, які не готові воювати. Вони не витримують навантажень ні фізично, ні психологічно. Це послаблює армію зсередини.

ЗСУ українці армія військовий облік ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
