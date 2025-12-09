Видео
Україна
Главная ТЦК ТЦК не надо приравнивать к ВСУ — социолог объяснил всю опасность

ТЦК не надо приравнивать к ВСУ — социолог объяснил всю опасность

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 04:30
Люди скорее возненавидят армию — социолог объяснил опасность отождествления ВСУ и ТЦК
Группа оповещения ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Нельзя ставить знак равенства между ТЦК и фронтом. Это рискованный путь. Если общество начнет воспринимать ТЦК как лицо Вооруженных сил, последствия будут фатальными.

Такое мнение в эфире проекта "День.LIVE" высказал социолог Андрей Еременко.

Читайте также:

"План" против качества

Эксперт убежден: эти две структуры (ТЦК и ВСУ) должны оставаться отдельными в сознании граждан. Смешивание их функций только умножает негатив.

Еременко назвал главные причины плохой репутации ТЦК. Это постоянные нарушения процедур и так называемая "погоня за планом". Военкомы пытаются выполнить количественные показатели любой ценой.

Из-за этого страдает этап отбора. Часто людей отправляют в учебные центры без нормальной военно-врачебной комиссии. Медицинские осмотры проводят "для галочки".

Проблема для командиров

Такая практика создает реальные проблемы на фронте. Социолог отмечает: боевые подразделения получают пополнение, которое существует только на бумаге.

Фактически же приходят люди, которые не готовы воевать. Они не выдерживают нагрузок ни физически, ни психологически. Это ослабляет армию изнутри.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько могут держать человека в ТЦК после админзадержания.

Добавим, мы сообщали о том, когда полиция имеет право доставлять граждан в ТЦК.

ВСУ украинцы армия военный учет ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
