Люди скорее возненавидят армию — социолог объяснил опасность отождествления ВСУ и ТЦК

Группа оповещения ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Нельзя ставить знак равенства между ТЦК и фронтом. Это рискованный путь. Если общество начнет воспринимать ТЦК как лицо Вооруженных сил, последствия будут фатальными.

Такое мнение в эфире проекта "День.LIVE" высказал социолог Андрей Еременко.

"План" против качества

Эксперт убежден: эти две структуры (ТЦК и ВСУ) должны оставаться отдельными в сознании граждан. Смешивание их функций только умножает негатив.

Еременко назвал главные причины плохой репутации ТЦК. Это постоянные нарушения процедур и так называемая "погоня за планом". Военкомы пытаются выполнить количественные показатели любой ценой.

Из-за этого страдает этап отбора. Часто людей отправляют в учебные центры без нормальной военно-врачебной комиссии. Медицинские осмотры проводят "для галочки".

Проблема для командиров

Такая практика создает реальные проблемы на фронте. Социолог отмечает: боевые подразделения получают пополнение, которое существует только на бумаге.

Фактически же приходят люди, которые не готовы воевать. Они не выдерживают нагрузок ни физически, ни психологически. Это ослабляет армию изнутри.

