Чому ТЦК більше не приймають заяви на відстрочки

ТЦК не приймає заяви на відстрочки — у МОУ пояснили, чому
Більшість відстрочок в Україні від 1 листопада продовжуються автоматично. Торкнулися зміни й військкоматів: ТЦК більше не приймають заяви на відстрочки.
Про це в коментарі РБК-України повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий.
Чому ТЦК більше не приймають запити на відстрочки
Автоматичному продовження підлягають понад 700 тисяч відстрочок, а запит на оформлення відстрочки можна подати в "Резерв+" або в будь-якому ЦНАПІ.
"Якщо всі дані вже є в держави в реєстрах, людині не треба нічого робити... Таким чином ми розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли ефективніше проводити мобілізаційні заходи, адже саме це пріоритетно для війська", — пояснив Берестовий.
Нагадаємо, 1 листопада в Україні почала діяти нова схема оформлення та продовження відстрочок. Деякі з повноважень ТЦК відтепер виконують ЦНАПи.
Також ми повідомляли, що в Україні вже стартувало автоматичне продовження відстрочок. Упродовж 1 листопада продовжили понад 700 тисяч відстрочок.
