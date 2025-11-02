Чому ТЦК більше не приймають заяви на відстрочки

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП

Більшість відстрочок в Україні від 1 листопада продовжуються автоматично. Торкнулися зміни й військкоматів: ТЦК більше не приймають заяви на відстрочки.

Про це в коментарі РБК-України повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий.

Чому ТЦК більше не приймають запити на відстрочки

Автоматичному продовження підлягають понад 700 тисяч відстрочок, а запит на оформлення відстрочки можна подати в "Резерв+" або в будь-якому ЦНАПІ.

"Якщо всі дані вже є в держави в реєстрах, людині не треба нічого робити... Таким чином ми розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли ефективніше проводити мобілізаційні заходи, адже саме це пріоритетно для війська", — пояснив Берестовий.

Нагадаємо, 1 листопада в Україні почала діяти нова схема оформлення та продовження відстрочок. Деякі з повноважень ТЦК відтепер виконують ЦНАПи.

Також ми повідомляли, що в Україні вже стартувало автоматичне продовження відстрочок. Упродовж 1 листопада продовжили понад 700 тисяч відстрочок.