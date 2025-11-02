Видео
Главная ТЦК ТЦК не принимает заявления на отсрочки — в МОУ объяснили, почему

ТЦК не принимает заявления на отсрочки — в МОУ объяснили, почему

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 04:30
обновлено: 05:21
Почему ТЦК больше не принимают заявления на отсрочки
Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП

Большинство отсрочек в Украине с 1 ноября продлеваются автоматически. Коснулись изменения и военкоматов: ТЦК больше не принимают заявления на отсрочки.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Олег Берестовой.

Почему ТЦК больше не принимают запросы на отсрочки

Автоматическому продлению подлежат более 700 тысяч отсрочек, а запрос на оформление отсрочки можно подать в "Резерв+" или в любом ЦНАУ.

"Если все данные уже есть у государства в реестрах, человеку не надо ничего делать... Таким образом мы разгружаем ТЦК, чтобы они могли эффективнее проводить мобилизационные мероприятия, ведь именно это приоритетно для войска", — объяснил Берестовой.

Напомним, 1 ноября в Украине начала действовать новая схема оформления и продления отсрочек. Некоторые из полномочий ТЦК отныне выполняют ЦПАУ.

Также мы сообщали, что в Украине уже стартовало автоматическое продление отсрочек. В течение 1 ноября продлили более 700 тысяч отсрочек.

военный призыв мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Василий Горенко - Редактор
Автор:
Василий Горенко
