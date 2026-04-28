ТЦК не оформить відстрочку багатодітному батьку в еміграції

Якщо у багатодітного батька частина дітей народилася за межами України, він не зможе оформити своє право на відстрочку від мобілізації. Причиною є відсутність даних про цих дітей в українських реєстрах. Єдиним варіантом є повернення до України і оформлення відстрочки у центрі надання адміністративних послуг.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для багатодітного

Відстрочка від мобілізації надається громадянину за наявності зафіксованих документально підстав. Однією із поширених підстав є багатодітність військовозобов’язаного громадянина.

Військовозобов’язаний отримує право на відстрочку від призову, якщо він має трьох неповнолітніх дітей. При цьому необов’язково це мають бути його біологічні діти.

Право на відстрочку зберігається у випадку, якщо частина дітей є всиновленими. Це можуть бути діти дружини від попереднього шлюбу чи взагалі неповнолітні, які не мають до родини жодного відношення.

Чому в еміграції відстрочку не оформити

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації. Але проблема в тому, що найменша із трьох дитина народилася за межами України (в Польщі), та і сам військовозобов’язаний перебуває в еміграції.

Громадянин поцікавився, чи можна оформити відстрочку в такій ситуації. Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "На жаль, ні. Ви не зможете оформити відстрочку, оскільки дані про народження дитини неможливо внести до реєстру актів цивільного стану у зв'язку з тим, що дитина має польське свідоцтво про народження".

Проблемою, наголосив інший юрист, Владислав Дерій, є саме те, що в цьому реєстрі не буде інформації про третю дитину. Дерій пояснив, як оформити відстрочку в такій ситуації: "У Вашому випадку єдиним способом оформити відстрочку є звернення в ЦНАП на території України".

Багатодітні батьки, як і раніше, матимуть право на відстрочку від мобілізації до того моменту, поки найстаршому із трьох дітей не виповниться 18 років. Але у процесі оформлення відстрочки відбулися деякі зміни. Зараз відстрочка не може тривати довше загальної мобілізації, та при цьому буде постійно продовжуватися.

Якщо військовозобов’язаний громадянин виховує дітей дружини від попереднього шлюбу, він може спробувати отримати відстрочку від мобілізації як багатодітний батько. Але для цього потрібно піти в суд і отримати рішення про встановлення факту виховання цих дітей громадянином.