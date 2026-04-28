ТЦК не оформит отсрочку многодетному отцу в эмиграции

Если у многодетного отца часть детей родилась за пределами Украины, он не сможет оформить свое право на отсрочку от мобилизации. Причиной является отсутствие данных об этих детях в украинских реестрах. Единственным вариантом является возвращение в Украину и оформление отсрочки в центре предоставления административных услуг.

Отсрочка для многодетного

Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданину при наличии зафиксированных документально оснований. Одним из распространенных оснований является многодетность военнообязанного гражданина.

Военнообязанный получает право на отсрочку от призыва, если он имеет трех несовершеннолетних детей. При этом необязательно это должны быть его биологические дети.

Право на отсрочку сохраняется в случае, если часть детей являются усыновленными. Это могут быть дети жены от предыдущего брака или вообще несовершеннолетние, которые не имеют к семье никакого отношения.

Читайте также:

Почему в эмиграции отсрочку не оформить

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации. Но проблема в том, что самый маленький из трех детей родился за пределами Украины (в Польше), да и сам военнообязанный находится в эмиграции.

Гражданин поинтересовался, можно ли оформить отсрочку в такой ситуации. Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "К сожалению, нет. Вы не сможете оформить отсрочку, поскольку данные о рождении ребенка невозможно внести в реестр актов гражданского состояния в связи с тем, что ребенок имеет польское свидетельство о рождении".

Проблемой, отметил другой юрист, Владислав Дерий, является именно то, что в этом реестре не будет информации о третьем ребенке. Дерий объяснил, как оформить отсрочку в такой ситуации: "В Вашем случае единственным способом оформить отсрочку является обращение в ЦПАУ на территории Украины".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какими являются новые условия оформления отсрочки многодетного родителя появились в 2026 году.

Многодетные родители, как и раньше, будут иметь право на отсрочку от мобилизации до того момента, пока самому старшему из трех детей не исполнится 18 лет. Но в процессе оформления отсрочки произошли некоторые изменения. Сейчас отсрочка не может длиться дольше общей мобилизации, и при этом будет постоянно продлеваться.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, дает ли паспорт многодетных право на отсрочку от мобилизации.

Если военнообязанный гражданин воспитывает детей жены от предыдущего брака, он может попытаться получить отсрочку от мобилизации как многодетный отец. Но для этого нужно пойти в суд и получить решение об установлении факта воспитания этих детей гражданином.