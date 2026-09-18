Чи може ТЦК ставити на облік раніше засуджених за тяжкі злочини

Заповнення документів в ТЦК. Фото: Суспільне

Чоловіки, яких раніше виключили з військового обліку через тюремні строки за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не підлягають повторній постановці на облік та подальшій мобілізації у 2026 році. Відповідно до старої редакції закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (підпункт 6 пункту 6 статті 37), такі громадяни назавжди втратили статус військовозобов'язаних. Цей статус не має тимчасового характеру, тож вимоги ТЦК та СП встати на облік є порушенням закону.

На цьому наголосив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Засуджених за тяжкі злочини не можуть мобілізувати

Конституція України у статті 58 чітко гарантує, що закони не мають зворотної дії в часі, якщо тільки вони не скасовують або не пом'якшують відповідальність. Додатково стаття 19 Основного Закону забороняє примушувати громадян до дій, які не передбачені законодавством, і зобов'язує посадовців діяти виключно в межах своїх повноважень.

Та на практиці представники ТЦК нерідко ігнорують паперові довідки зі старими відмітками про виключення з обліку. Свої дії працівники військкоматів зазвичай виправдовують необхідністю проходження військово-лікарської комісії та обов'язковим оновленням персональних даних в електронній системі "Оберіг".

Якщо громадянина, який має у військовому квитку печатку про виключення, все ж неправомірно поставили на облік знову, юрист Владислав Дерій радить оскаржувати таке рішення через суд.

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Показовим є рішення Одеського окружного адміністративного суду від 24 липня 2025 року у справі № 420/11100/25. Тоді, як пояснює юрист, позивач звернувся до інстанції через відмову військкомату внести до електронного реєстру інформацію про його виключення з обліку, яке відбулося ще у 2020 році через засудження за тяжкий злочин.

Судді визнали дії ТЦК та СП протиправними. У матеріалах справи зазначено, що відмова військкомату не мала належного обґрунтування та не відповідала встановленій законодавством формі. У результаті суд зобов'язав представників ТЦК повторно розглянути заяву колишнього засудженого та ухвалити законне рішення.

Новини.LIVE повідомляли, що громадяни з першою групою інвалідності мають безумовне право на звільнення від військової служби, проте для його офіційного підтвердження тепер потрібно взяти електронне направлення та пройти оцінювання за новими правилами уряду й МОЗ. Оскільки такі пацієнти потребують постійного стороннього піклування, люди, які за ними доглядають, також мають законне право отримати відстрочку від мобілізації.

Окрім того, в Україні для окремих категорій громадян передбачене автоматичне продовження відстрочок. Але інколи це може не спрацювати. Якщо реєстри побачать у родині ще одного працездатного родича або натраплять на звичайну помилку в податковому номері чи системі Пенсійного фонду, автоматичне продовження заблокується, і військовозобов'язаному доведеться вручну підтверджувати свої документи через ЦНАП.