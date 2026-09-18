Может ли ТЦК ставить на учет лиц, ранее осужденных за тяжкие преступления?

Заполнение документов в ТЦК. Фото: Суспільне

Мужчины, которые ранее были исключены из воинского учета в связи с отбыванием тюремного срока за тяжкие или особо тяжкие преступления, не подлежат повторной постановке на учет и последующей мобилизации в 2026 году. Согласно старой редакции закона «О воинской обязанности и военной службе» (подпункт 6 пункта 6 статьи 37), такие граждане навсегда утратили статус военнообязанных. Этот статус не носит временный характер, поэтому требования ТЦК и СП встать на учет являются нарушением закона.

Об этом заявил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Осужденных за тяжкие преступления не могут мобилизовать

Конституция Украины в статье 58 четко гарантирует, что законы не имеют обратной силы, если только они не отменяют или не смягчают ответственность. Кроме того, статья 19 Основного закона запрещает принуждать граждан к действиям, не предусмотренным законодательством, и обязывает должностных лиц действовать исключительно в пределах своих полномочий.

Однако на практике представители ТЦК нередко игнорируют бумажные справки со старыми отметками об исключении из учета. Свои действия сотрудники военкоматов обычно оправдывают необходимостью прохождения военно-врачебной комиссии и обязательным обновлением персональных данных в электронной системе "Оберег".

Если гражданина, имеющего в военном билете печать о снятии с учета, все же неправомерно вновь поставили на учет, юрист Владислав Дерий советует обжаловать такое решение в суде.

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Показательным является решение Одесского окружного административного суда от 24 июля 2025 года по делу № 420/11100/25. Как поясняет юрист, истец обратился в суд в связи с отказом военкомата внести в электронный реестр информацию о его исключении из учета, которое произошло еще в 2020 году в связи с осуждением за тяжкое преступление.

Судьи признали действия ТЦК и СП противоправными. В материалах дела указано, что отказ военкомата не имел надлежащего обоснования и не соответствовал установленной законодательством форме. В результате суд обязал представителей ТЦК повторно рассмотреть заявление бывшего осужденного и принять законное решение.

Новини.LIVE сообщали, что граждане с первой группой инвалидности имеют безусловное право на освобождение от военной службы, однако для его официального подтверждения теперь необходимо получить электронное направление и пройти оценку по новым правилам правительства и Минздрава. Поскольку такие пациенты нуждаются в постоянном постороннем уходе, люди, которые за ними ухаживают, также имеют законное право на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, в Украине для отдельных категорий граждан предусмотрено автоматическое продление отсрочек. Но иногда это может не сработать. Если в реестрах обнаружится еще один трудоспособный родственник в семье или будет обнаружена обычная ошибка в налоговом номере или системе Пенсионного фонда, автоматическое продление заблокируется, и военнообязанному придется вручную подтверждать свои документы через ЦНАП.