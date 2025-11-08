Відстрочка після контракту 18–24 — коли її можна оформити без проблем з ТЦК

Військовослужбовці на навчаннях. Фото ілюстративне архівне: REUTERS

Оформити відстрочку від мобілізації після завершення контракту за програмою "18–24" наразі є проблематичним. Громадяни скаражться, що у системі "Резерв+" уже оновлено дані і статус в застосунку змінено на "військовозобов’язаний", однак відстрочка в обліковій картці не з’явилася.

Юристи пояснили, чому військовослужбовці-контрактними "18--24" не можуть отримати відстрочку.

Реклама

Читайте також:

Чому в ТЦК та ЦНАП не дають відстрочки військовим, які служили за контрактом "18—24"

Юрист пояснив, що наразі ТЦК (територіальні центри комплектування) не можуть оформити таку відстрочку, оскільки механізм її надання ще не передбачено чинним законодавством.

Пункт 22 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження військової служби, який регулює контрактну програму для молоді 18–24 років, не містить норми про автоматичне надання відстрочки після звільнення зі служби.

Фахівець уточнив, що це питання має бути врегульоване новим законопроєктом №13574, який Верховна Рада вже ухвалила за основу. Документ передбачає, що військовозобов’язані віком 18–25 років, які під час воєнного стану підписали контракт строком на один рік і звільнилися після його завершення, отримають гарантовану відстрочку від мобілізації на 12 місяців.

За словами юриста, після ухвалення законопроєкту в цілому ТЦК зможуть вносити відповідні відмітки у базу "Резерв+" і надавати таку відстрочку офіційно. До того моменту особи, які звільнилися після служби за контрактом, залишаються військовозобов’язаними без чинної відстрочки.

Проєкт також передбачає, що колишні контрактники зможуть використати цей період для відновлення, повернення до навчання або роботи. Після завершення 12-місячної відстрочки вони можуть бути повторно призвані на військову службу.

Нагадаємо, оформленням відстрочок вже не займаються працівники ТЦК — громадянам треба звертатися до ЦНАПів. Проте, бувають випадки, коли громадянам відмовляють у наданні відстрочки.

Також в Україні розглядають можливість запровадження у роботу ШІ для обробки заявок на відстрочку.