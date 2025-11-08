Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК ТЦК не дає відстрочку після контракту 18–24 — що варто врахувати

ТЦК не дає відстрочку після контракту 18–24 — що варто врахувати

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 00:30
Оновлено: 10:45
Відстрочка після контракту 18–24 — коли її можна оформити без проблем з ТЦК
Військовослужбовці на навчаннях. Фото ілюстративне архівне: REUTERS

Оформити відстрочку від мобілізації після завершення контракту за програмою "18–24" наразі є проблематичним. Громадяни скаражться, що у системі "Резерв+" уже оновлено дані і статус в застосунку змінено на "військовозобов’язаний", однак відстрочка в обліковій картці не з’явилася.

Юристи пояснили, чому військовослужбовці-контрактними "18--24" не можуть отримати відстрочку. 

Реклама
Читайте також:

Чому в ТЦК та ЦНАП не дають відстрочки військовим, які служили за контрактом "18—24"

Юрист пояснив, що наразі ТЦК (територіальні центри комплектування) не можуть оформити таку відстрочку, оскільки механізм її надання ще не передбачено чинним законодавством.

Пункт 22 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження військової служби, який регулює контрактну програму для молоді 18–24 років, не містить норми про автоматичне надання відстрочки після звільнення зі служби.

Фахівець уточнив, що це питання має бути врегульоване новим законопроєктом №13574, який Верховна Рада вже ухвалила за основу. Документ передбачає, що військовозобов’язані віком 18–25 років, які під час воєнного стану підписали контракт строком на один рік і звільнилися після його завершення, отримають гарантовану відстрочку від мобілізації на 12 місяців.

За словами юриста, після ухвалення законопроєкту в цілому ТЦК зможуть вносити відповідні відмітки у базу "Резерв+" і надавати таку відстрочку офіційно. До того моменту особи, які звільнилися після служби за контрактом, залишаються військовозобов’язаними без чинної відстрочки.

Проєкт також передбачає, що колишні контрактники зможуть використати цей період для відновлення, повернення до навчання або роботи. Після завершення 12-місячної відстрочки вони можуть бути повторно призвані на військову службу.

Нагадаємо, оформленням відстрочок вже не займаються працівники ТЦК — громадянам треба звертатися до ЦНАПів. Проте, бувають випадки, коли громадянам відмовляють у наданні відстрочки

Також в Україні розглядають можливість запровадження у роботу ШІ для обробки заявок на відстрочку

мобілізація відстрочка ТЦК та СП контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації