Отсрочка после контракта 18-24 — когда ее можно оформить без проблем с ТЦК

Военнослужащие на учениях. Фото иллюстративное архивное: REUTERS

Оформить отсрочку от мобилизации после завершения контракта по программе "18-24" пока проблематично. Граждане жалуются, что в системе "Резерв+" уже обновлены данные и статус в приложении изменен на "военнообязанный", однако отсрочка в учетной карточке не появилась.

Юристы объяснили, почему военнослужащие-контрактники "18--24" не могут получить отсрочку.

Реклама

Читайте также:

Почему в ТЦК и ЦПАУ не дают отсрочки военным, которые служили по контракту "18-24"

Юрист объяснил, что сейчас ТЦК (территориальные центры комплектования) не могут оформить такую отсрочку, поскольку механизм ее предоставления еще не предусмотрен действующим законодательством.

Пункт 22 Порядка реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению военной службы, который регулирует контрактную программу для молодежи 18-24 лет, не содержит нормы об автоматическом предоставлении отсрочки после увольнения со службы.

Специалист уточнил, что этот вопрос должен быть урегулирован новым законопроектом №13574, который Верховная Рада уже приняла за основу. Документ предусматривает, что военнообязанные в возрасте 18-25 лет, которые во время военного положения подписали контракт сроком на один год и уволились после его завершения, получат гарантированную отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.

По словам юриста, после принятия законопроекта в целом ТЦК смогут вносить соответствующие отметки в базу "Резерв+" и предоставлять такую отсрочку официально. До того момента лица, которые уволились после службы по контракту, остаются военнообязанными без действующей отсрочки.

Проект также предусматривает, что бывшие контрактники смогут использовать этот период для восстановления, возвращения к учебе или работе. После завершения 12-месячной отсрочки они могут быть повторно призваны на военную службу.

Напомним, оформлением отсрочек уже не занимаются работники ТЦК — гражданам надо обращаться в ЦПАУ. Однако, бывают случаи, когда гражданам отказывают в предоставлении отсрочки.

Также в Украине рассматривают возможность внедрения в работу ИИ для обработки заявок на отсрочку.