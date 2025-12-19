Відео
Головна ТЦК ТЦК направляє непридатного на регіональну ВЛК — чи законно

ТЦК направляє непридатного на регіональну ВЛК — чи законно

Дата публікації: 19 грудня 2025 00:30
Непридатний до військової служби - чи законно направляти на регіональну ВЛК
Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Громадянин, який після районної військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, не отримає статус "виключений з військового обліку". ТЦК повинен направити його на додаткове обстеження у ВЛК вищого рівня.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Направлення на регіональну ВЛК

Чинне законодавство говорить про те, що непридатні до військової служби громадяни виключаються з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який після районної ВЛК отримав такий статус, але в ТЦК не ухвалили рішення про його виключення, а направили на регіональну ВЛК.

Чоловік поцікавився, наскільки законним є таке рішення.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що такий крок є цілком правомірним.

"Згідно п.3.3. наказу МОУ 402 особи, звільнені з військової служби, визнані непридатними до військової служби, можуть повторно оглядатися ВЛК районних, міських ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку після обов’язкового обстеження у спеціалізованих закладах охорони здоров’я з метою підтвердження або зміни встановленого діагнозу", — підкреслив Дерій.

Хто ухвалює рішення про додаткові обстеження

Юрист також пояснив, хто саме оформлює процес направлення непридатного громадянина на обстеження у регіональну ВЛК.

"Лікар — член ВЛК районного, міського ТЦК та СП формує електронне направлення в ЕСОЗ для проведення додаткових обстежень", — наголосив Дерій.

А от після того, як регіональна військово-лікарська комісія підтвердить непридатність громадянина до військової служби, ТЦК може ухвалювати рішення про виключення з військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати тимчасову непридатність без ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, чим статус для військовозобов’язаних "тимчасово непридатний" відрізняється від "обмежено придатного", який існував раніше. 

військовий облік лікарі ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
