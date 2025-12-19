Непридатний до військової служби - чи законно направляти на регіональну ВЛК

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Громадянин, який після районної військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, не отримає статус "виключений з військового обліку". ТЦК повинен направити його на додаткове обстеження у ВЛК вищого рівня.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Направлення на регіональну ВЛК

Чинне законодавство говорить про те, що непридатні до військової служби громадяни виключаються з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який після районної ВЛК отримав такий статус, але в ТЦК не ухвалили рішення про його виключення, а направили на регіональну ВЛК.

Чоловік поцікавився, наскільки законним є таке рішення.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що такий крок є цілком правомірним.

"Згідно п.3.3. наказу МОУ 402 особи, звільнені з військової служби, визнані непридатними до військової служби, можуть повторно оглядатися ВЛК районних, міських ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку після обов’язкового обстеження у спеціалізованих закладах охорони здоров’я з метою підтвердження або зміни встановленого діагнозу", — підкреслив Дерій.

Хто ухвалює рішення про додаткові обстеження

Юрист також пояснив, хто саме оформлює процес направлення непридатного громадянина на обстеження у регіональну ВЛК.

"Лікар — член ВЛК районного, міського ТЦК та СП формує електронне направлення в ЕСОЗ для проведення додаткових обстежень", — наголосив Дерій.

А от після того, як регіональна військово-лікарська комісія підтвердить непридатність громадянина до військової служби, ТЦК може ухвалювати рішення про виключення з військового обліку.

