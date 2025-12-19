Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК направляет непригодного на региональную ВВК — законно ли

ТЦК направляет непригодного на региональную ВВК — законно ли

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 00:30
Непригоден к военной службе - законно ли направлять на региональную ВВК
Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Гражданин, который после районной военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, не получит статус "исключен с воинского учета". ТЦК должен направить его на дополнительное обследование в ВВК высшего уровня.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Направление на региональную ВВК

Действующее законодательство говорит о том, что непригодные к военной службе граждане исключаются с воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который после районной ВВК получил такой статус, но в ТЦК не приняли решение о его исключении, а направили на региональную ВВК.

Мужчина поинтересовался, насколько законным является такое решение.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заверил, что такой шаг является вполне правомерным.

"Согласно п.3.3. приказа МОУ 402 лица, уволенные с военной службы, признанные непригодными к военной службе, могут повторно осматриваться ВВК районных, городских ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете после обязательного обследования в специализированных учреждениях здравоохранения с целью подтверждения или изменения установленного диагноза", — подчеркнул Дерий.

Кто принимает решение о дополнительных обследованиях

Юрист также объяснил, кто именно оформляет процесс направления непригодного гражданина на обследование в региональную ВВК.

"Врач — член ВВК районного, городского ТЦК и СП формирует электронное направление в ЭСОЗ для проведения дополнительных обследований", — отметил Дерий.

А вот после того, как региональная военно-врачебная комиссия подтвердит непригодность гражданина к военной службе, ТЦК может принимать решение об исключении с воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить временную непригодность без ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, чем статус для военнообязанных "временно непригодный" отличается от "ограниченно годного", который существовал ранее.

военный учет врачи ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации