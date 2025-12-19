Непригоден к военной службе - законно ли направлять на региональную ВВК

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Гражданин, который после районной военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, не получит статус "исключен с воинского учета". ТЦК должен направить его на дополнительное обследование в ВВК высшего уровня.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Направление на региональную ВВК

Действующее законодательство говорит о том, что непригодные к военной службе граждане исключаются с воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который после районной ВВК получил такой статус, но в ТЦК не приняли решение о его исключении, а направили на региональную ВВК.

Мужчина поинтересовался, насколько законным является такое решение.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заверил, что такой шаг является вполне правомерным.

"Согласно п.3.3. приказа МОУ 402 лица, уволенные с военной службы, признанные непригодными к военной службе, могут повторно осматриваться ВВК районных, городских ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете после обязательного обследования в специализированных учреждениях здравоохранения с целью подтверждения или изменения установленного диагноза", — подчеркнул Дерий.

Кто принимает решение о дополнительных обследованиях

Юрист также объяснил, кто именно оформляет процесс направления непригодного гражданина на обследование в региональную ВВК.

"Врач — член ВВК районного, городского ТЦК и СП формирует электронное направление в ЭСОЗ для проведения дополнительных обследований", — отметил Дерий.

А вот после того, как региональная военно-врачебная комиссия подтвердит непригодность гражданина к военной службе, ТЦК может принимать решение об исключении с воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить временную непригодность без ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, чем статус для военнообязанных "временно непригодный" отличается от "ограниченно годного", который существовал ранее.