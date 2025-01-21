ТЦК наклав штраф на чоловіка через неявку — суд скасував це рішення

Молоток судді. Фото: Lexinform

Чоловік не з'явився за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд визнав його невинним через відсутність доказів та скасував накладений на нього штраф.

Про це йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що на чоловіка склали постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності та наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень за те, що отримавши повістку він не прибув до ТЦК без поважних причин.

Військовозобов'язаний не погодився з таким рішенням та звернувся до суду, однак отримав відмову в задоволенні прохання про скасування постанови. Було зазначено, що чоловік вчинив правопорушення через власне безвідповідальне ставлення до мобілізації.

Що вирішив суд

За результатами розгляду справи в апеляційній інстанції суд вимоги чоловіка задовольнив.

Суд погодився з доводами про те, що чоловіка було притягнуто до відповідальності за нормою, яка вступила в дію 19 травня 2024 року, тобто після того, коли останній нібито отримав повістку та не з’явився в ТЦК.

Внаслідок цього, штраф накладений на чоловіка, було скасовано.

Нагадаємо, у Вінниці винесли вирок чоловіку, який, отримавши повістку, не прийшов до військової частини, тому що боявся йти на війну. Його засудили до трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Києві барменка придбала фальшиву медичну книжку та пред'явила її представнику Держпродспоживслужби. На жінку наклали штраф.