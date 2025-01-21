ТЦК наклав штраф на чоловіка через неявку — суд скасував це рішення

ТЦК наклав штраф на чоловіка через неявку — на чиєму боці суд
Чоловік не з'явився за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд визнав його невинним через відсутність доказів та скасував накладений на нього штраф.
Про це йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.
Обставини справи
Суду стало відомо, що на чоловіка склали постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності та наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень за те, що отримавши повістку він не прибув до ТЦК без поважних причин.
Військовозобов'язаний не погодився з таким рішенням та звернувся до суду, однак отримав відмову в задоволенні прохання про скасування постанови. Було зазначено, що чоловік вчинив правопорушення через власне безвідповідальне ставлення до мобілізації.
Що вирішив суд
За результатами розгляду справи в апеляційній інстанції суд вимоги чоловіка задовольнив.
Суд погодився з доводами про те, що чоловіка було притягнуто до відповідальності за нормою, яка вступила в дію 19 травня 2024 року, тобто після того, коли останній нібито отримав повістку та не з’явився в ТЦК.
Внаслідок цього, штраф накладений на чоловіка, було скасовано.
Нагадаємо, у Вінниці винесли вирок чоловіку, який, отримавши повістку, не прийшов до військової частини, тому що боявся йти на війну. Його засудили до трьох років ув'язнення.
Також ми повідомляли, що в Києві барменка придбала фальшиву медичну книжку та пред'явила її представнику Держпродспоживслужби. На жінку наклали штраф.
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