ТЦК наложил штраф на мужчину из-за неявки - суд отменил это решение

ТЦК наложил штраф на мужчину из-за неявки — на чьей стороне суд
Мужчина не явился по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Суд признал его невиновным из-за отсутствия доказательств и отменил наложенный на него штраф.
Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что на мужчину составили постановление о привлечении его к административной ответственности и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен за то, что получив повестку он не прибыл в ТЦК без уважительных причин.
Военнообязанный не согласился с таким решением и обратился в суд, однако получил отказ в удовлетворении просьбы об отмене постановления. Было отмечено, что мужчина совершил правонарушение из-за собственного безответственного отношения к мобилизации.
Что решил суд
По результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции суд требования мужчины удовлетворил.
Суд согласился с доводами о том, что мужчина был привлечен к ответственности по норме, которая вступила в действие 19 мая 2024 года, то есть после того, когда последний якобы получил повестку и не явился в ТЦК.
Вследствие этого, штраф наложенный на мужчину, был отменен.
Напомним, в Виннице вынесли приговор мужчине, который, получив повестку, не пришел в воинскую часть, потому что боялся идти на войну. Его приговорили к трем годам заключения.
Также мы сообщали, что в Киеве барменша приобрела фальшивую медицинскую книжку и предъявила ее представителю Госпродпотребслужбы. На женщину наложили штраф.
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