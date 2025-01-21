ТЦК наложил штраф на мужчину из-за неявки - суд отменил это решение

Молоток судьи. Фото: Лексинформ

Мужчина не явился по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Суд признал его невиновным из-за отсутствия доказательств и отменил наложенный на него штраф.

Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что на мужчину составили постановление о привлечении его к административной ответственности и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен за то, что получив повестку он не прибыл в ТЦК без уважительных причин.

Военнообязанный не согласился с таким решением и обратился в суд, однако получил отказ в удовлетворении просьбы об отмене постановления. Было отмечено, что мужчина совершил правонарушение из-за собственного безответственного отношения к мобилизации.

Что решил суд

По результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции суд требования мужчины удовлетворил.

Суд согласился с доводами о том, что мужчина был привлечен к ответственности по норме, которая вступила в действие 19 мая 2024 года, то есть после того, когда последний якобы получил повестку и не явился в ТЦК.

Вследствие этого, штраф наложенный на мужчину, был отменен.

Напомним, в Виннице вынесли приговор мужчине, который, получив повестку, не пришел в воинскую часть, потому что боялся идти на войну. Его приговорили к трем годам заключения.

Также мы сообщали, что в Киеве барменша приобрела фальшивую медицинскую книжку и предъявила ее представителю Госпродпотребслужбы. На женщину наложили штраф.