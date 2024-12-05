Подача документів в ТЦК — адвокат пояснив чи потрібно нести оригінали

Працівники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Щоб отримати відстрочку від мобілізації військовозобов’язаний повинен подати до територіального центру комплект документів. Ці матеріали передаються на розгляд спеціальної комісії, яка вирішує, чи надавати відстрочку, чи відмовити в ній. Однак, у разі неправильного оформлення документів, комісія може відмовити в їх розгляді.

В якому вигляді краще подавати документи до ТЦК, аби уникнути помилок пояснила адвокатка Таміла Алексик.

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Які документи потрібно подати в ТЦК — оригінали чи копії

"До ТЦК потрібно приходити маючи при собі оригінали документів, а до заяви додати засвідчені у встановленому порядку копії, аби у працівників військкомату не виникало підстав для відмови", — пояснює Таміла Алексик.

Адвокатка зазначила, що причиною відмови комісії ТЦК у наданні відстрочки часто є подання громадянином ксерокопій документів. Це стосується передусім копій, які були неправильно завірені або не мають належного підтвердження.

Наприклад, якщо особа передала до ТЦК копію судового рішення, співробітники центру зобов’язані перевірити його наявність у відповідному електронному реєстрі. Проте інколи реєстр може не підтвердити існування цього документа. У таких випадках у комісії ТЦК виникають сумніви щодо достовірності наданої довідки, що може стати підставою для відмови у відстрочці.

Чому комісія ТЦК може відмовити у відстрочці

Адвокатка наголошує, що основною причиною відмови у наданні відстрочки найчастіше є сумніви у достовірності або відповідності документів, поданих громадянами до ТЦК.

Щоб уникнути таких ситуацій, вона рекомендує приносити з собою оригінали документів, а необхідні копії надавати безпосередньо на місці. Важливо, щоб копії були належним чином завірені.

Коли відмова є обґрунтованою

Відмова комісії може бути законною, якщо порушено вимоги до оформлення документів.

"Якщо копія документа, наприклад, не завірена належним чином, ТЦК може відмовити, оскільки існують загальні положення, які визначають, якою має бути форма документів для отримання відстрочки", — зазначила Таміла Алексик.

Що робити у разі безпідставної відмови

Якщо громадянин вважає, що рішення про відмову у відстрочці є безпідставним, він має право оскаржити дії працівників ТЦК. Для цього можна звернутися до обласного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або подати позов до суду. У скарзі слід чітко вказати, що підстави для відмови не передбачені чинним законодавством.

Нагадаємо, адвокатка пояснила чи може штраф від ТЦК вплинути на отримання відстрочки.

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