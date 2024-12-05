Подача документов в ТЦК — адвокат объяснил, нужно ли нести оригиналы

Работники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК и СП

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанный должен подать в территориальный центр комплект документов. Эти материалы передаются на рассмотрение специальной комиссии, которая решает, предоставлять ли отсрочку или отказать в ней. Однако в случае неправильного оформления документов комиссия может отказать в их рассмотрении.

В каком виде лучше подавать документы в ТЦК во избежание ошибок объяснила адвокат Тамила Алексик.

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Какие документы нужно подать в ТЦК — оригиналы или копии

"В ТЦК нужно приходить имея при себе оригиналы документов, а к заявлению добавить заверенные в установленном порядке копии, чтобы у работников военкомата не возникало оснований для отказа", — объясняет Тамила Алексик.

Адвокат отметила, что причиной отказа комиссии ТЦК в предоставлении отсрочки часто является представление гражданином ксерокопий документов. Это касается, прежде всего, копий, которые были неправильно заверены или не имеют подтверждения.

К примеру, если лицо передало в ТЦК копию судебного решения, сотрудники центра обязаны проверить его наличие в соответствующем электронном реестре. Однако иногда реестр может не подтвердить существование этого документа. В таких случаях у комиссии ТЦК возникают сомнения в достоверности предоставленной справки, что может стать основанием для отказа в отсрочке.

Почему комиссия ТЦК может отказать в отсрочке

Адвокат отмечает, что основной причиной отказа в предоставлении отсрочки чаще всего являются сомнения в достоверности или соответствии документов, поданных гражданами в ТЦК.

Чтобы избежать таких ситуаций, она рекомендует приносить с собой подлинники документов, а необходимые копии предоставлять непосредственно на месте. Важно, чтобы копии должным образом заверены.

Когда отказ обоснован

Отказ комиссии может быть законным, если нарушены требования к оформлению документов.

"Если копия документа, например, не заверена должным образом, ТЦК может отказать, поскольку существуют общие положения, определяющие, какой должна быть форма документов для получения отсрочки", — отметила Тамила Алексик.

Что делать в случае безосновательного отказа

Если гражданин считает, что решение об отказе в отсрочке безосновательно, он имеет право обжаловать действия работников ТЦК. Для этого можно обратиться в областной или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки или подать иск в суд. В жалобе следует четко указать, что основания отказа не предусмотрены действующим законодательством.

Напомним, адвокат объяснила, может ли штраф от ТЦК повлиять на получение отсрочки.

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