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ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

5 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Подача документов в ТЦК — адвокат объяснил, нужно ли нести оригиналы
Работники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанный должен подать в территориальный центр комплект документов. Эти материалы передаются на рассмотрение специальной комиссии, которая решает, предоставлять ли отсрочку или отказать в ней. Однако в случае неправильного оформления документов комиссия может отказать в их рассмотрении.

В каком виде лучше подавать документы в ТЦК во избежание ошибок объяснила адвокат Тамила Алексик.

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Какие документы нужно подать в ТЦК — оригиналы или копии

"В ТЦК нужно приходить имея при себе оригиналы документов, а к заявлению добавить заверенные в установленном порядке копии, чтобы у работников военкомата не возникало оснований для отказа", — объясняет Тамила Алексик.

Адвокат отметила, что причиной отказа комиссии ТЦК в предоставлении отсрочки часто является представление гражданином ксерокопий документов. Это касается, прежде всего, копий, которые были неправильно заверены или не имеют подтверждения.

К примеру, если лицо передало в ТЦК копию судебного решения, сотрудники центра обязаны проверить его наличие в соответствующем электронном реестре. Однако иногда реестр может не подтвердить существование этого документа. В таких случаях у комиссии ТЦК возникают сомнения в достоверности предоставленной справки, что может стать основанием для отказа в отсрочке.

Почему комиссия ТЦК может отказать в отсрочке

Адвокат отмечает, что основной причиной отказа в предоставлении отсрочки чаще всего являются сомнения в достоверности или соответствии документов, поданных гражданами в ТЦК.

Чтобы избежать таких ситуаций, она рекомендует приносить с собой подлинники документов, а необходимые копии предоставлять непосредственно на месте. Важно, чтобы копии должным образом заверены.

Когда отказ обоснован

Отказ комиссии может быть законным, если нарушены требования к оформлению документов.

"Если копия документа, например, не заверена должным образом, ТЦК может отказать, поскольку существуют общие положения, определяющие, какой должна быть форма документов для получения отсрочки", — отметила Тамила Алексик.

Что делать в случае безосновательного отказа

Если гражданин считает, что решение об отказе в отсрочке безосновательно, он имеет право обжаловать действия работников ТЦК. Для этого можно обратиться в областной или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки или подать иск в суд. В жалобе следует четко указать, что основания отказа не предусмотрены действующим законодательством.

Напомним, адвокат объяснила, может ли штраф от ТЦК повлиять на получение отсрочки.

Также юрист разъяснил, как может повлиять возобновление на аспирантуре на бронирование от мобилизации.

мобилизация документы ТЦК и СП военнообязанные адвокат

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