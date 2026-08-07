ТЦК може затягувати процес: за скільки часу мають зняти розшук в Резерв+

Працівник ТЦК та СП спілкується з перехожим, застосунок Резерв+. Фото: ТЦК та СП, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Сплата штрафу за порушення правил військового обліку після зізнання у програмі "Резерв+" може інколи супроводжуватися бюрократичними затримками. Правознавці зазначають, що цифрові інструменти не завжди здатні остаточно закрити питання розшуку, тому громадянам іноді не уникнути особистої комунікації з територіальними центрами комплектування.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пояснення юристів.

Штраф сплатили, але розшук не зник в Резерв+

За словами правознавця Юрія Айвазяна, керівництво військкомату не приймає рішення миттєво.

"Керівник ТЦК повинен розглянути Вашу заяву про визнання правопорушення протягом трьох днів. Тож, можливо, Вам варто ще трохи почекати", — наголосив експерт.

Водночас адвокат попередив, що затримка не завжди пов'язана виключно з браком часу. У разі, коли відведений законом триденний термін сплив, а статус військовозобов'язаного залишився незмінним, покладатися на цифровий сервіс більше не варто.

"Якщо ж цього не станеться, то питання прийдеться вирішувати вже шляхом комунікації з ТЦК. Оскільки виправити ситуацію через "Резерв+" Вам не вдасться, на жаль", — резюмував Юрій Айвазян.

Також Новини.LIVE висвітлювали зміни в роботі ТЦК та СП. Зокрема, Кабінет Міністрів ухвалив важливі нововведення до правил військового обліку, які насамперед стосуються громадян призовного віку за кордоном: згідно з постановою № 981, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть звертатися за консульськими послугами виключно за умови пред'явлення електронного військово-облікового документа.

Окрім цього, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15459, спрямований на зміну та контроль щодо повноважень і порядку роботи співробітників територіальних центрів комплектування під час мобілізаційних заходів. Дана ініціатива передбачає запровадження суворої обов'язкової безперервної фото- та відеофіксації для всіх перевірок військово-облікових документів та подальших дій представників ТЦК.