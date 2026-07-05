ТЦК може вручити повістку студенту: за яких умов

Українські військовослужбовці; студенти. Фото ілюстративне: "Вечірній Київ", "Львівська політехніка". Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Чоловіки, які навчаються на денній або дуальній формі, мають право на відстрочку. Така привілея є в тих, хто здобуває професійну, фахову, перевищу, вищу освіту, є студентом аспірантури або докторантури. Щоправда, відстрочка діятиме лише під час фактичного навчання.

Про це з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" повідомляє Новини.LIVE.

За яких умов студент може отримати повістку

У період між рівнями освіти право на відстрочку не зберігається. Наприклад, який студент став бакалавром, але ще не вступив на відстрочку, його можуть призвати.

Повістку можуть вручити навіть студенту, який ще не отримав диплом. Йдеться про здобувачів освіти, яких відрахували або виключили з навчального закладу. Водночас, доки немає наказу про відрахування, право на відстрочку не скасовують.

Після отримання повістки студент має прибути до ТЦК та СП. Якщо відстрочка чинна, потрібно надати документи, які підтверджують факт навчання.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що на Волині працівники ТЦК та СП заїхали на приватне подвір'я. Місцеві мешканці почали відганяти військових лопатами. У військкоматі, коментуючи цей інцидент, заявили, що сталася помилка: представники ТЦК не побачили будинків.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Волинського обласного ТЦК та СП Романа Немашкала писав, що в Луцьку стався конфлікт між працівниками військкомату та підлітками. Неповнолітні намагалися розтрощити службову автівку. У відповідь військові застосували газовий балончик.