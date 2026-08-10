ТЦК може мобілізувати попри зникнення родича на війні: оформте документ

Подача запиту на відстрочку від мобілізації у зв'язку із загибеллю родича на службі. Фото: Міноборони України, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Відсутність оформленої відстрочки через зникнення безвісти рідного брата чи батька дає територіальним центрам комплектування законні підстави для призову громадянина. Проте після потрапляння до навчального центру мобілізований набуває нового юридичного статусу, який дозволяє йому ініціювати процедуру звільнення зі служби.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Чому факту зникнення безвісти родича недостатньо для уникнення мобілізації

Родичі звернулися до юриста з проханням роз'яснити ситуацію щодо законності мобілізації.

Кілька років тому одного з чоловіків призвали до війська, і згодом він отримав статус зниклого безвісти під час бойових дій. Нещодавно представники ТЦК мобілізували і другого брата, відправивши його на проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Юрист підтвердив, що відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадянин мав право уникнути служби через втрату близького родича. Однак військкомат діяв у межах своїх повноважень, оскільки право на відстрочку не реалізується автоматично. Через те, що чоловік до мобілізації не подав відповідну заяву з документами через ЦНАП, у його особовій справі інформації про зниклого брата не було.

Однак, законознавець звернув увагу на нюанс, що після зарахування до навчального центру механізм правового захисту мобілізованого кардинально змінюється. Він втрачає статус військовозобов'язаного і стає військовослужбовцем. З цього моменту йдеться виключно про звільнення з армії, а не про отримання відстрочки. Таке право гарантує стаття 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", яка прямо дозволяє демобілізацію під час воєнного стану у разі загибелі або зникнення безвісти рідного брата на фронті.

Якщо чоловіка вже відправили на військові навчання, хоча в його родині є зниклий безвісти кровний родич, то треба діяти максимально швидко, адже оформити звільнення з навчальної частини юридично простіше і безпечніше, ніж із бойового підрозділу.

Які документи подати на відстрочку через зниклого безвісти родича

Для запуску процедури родичам або близьким необхідно зібрати відповідні папери та передати їх солдату. Основним документом виступає витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, причому рішення суду для цього кроку не вимагається. Також обов'язково треба підтвердити родинні зв'язки, надавши свідоцтва про народження обох братів, які доводять наявність спільних батьків. Зібраний пакет документів можна надіслати поштою, наприклад, "Новою Поштою", безпосередньо до найближчого біля навчального центру відділення.

Отримавши на руки документи, військовослужбовець зобов'язаний написати рапорт про звільнення на підставі статті 26 відповідного закону, долучивши завірені копії. Цей документ подається на ім'я безпосереднього керівника, наприклад, командира взводу або роти. Законодавство також допускає надсилання рапорту звичайною поштою або в електронному вигляді через застосунок "Армія+".

Після підписання командиром наказу процедура звільнення завершується, і чоловік повертається додому, знову стаючи військовозобов'язаним. Але на цьому зупинятися не можна.

Аби запобігти ризику повторної мобілізації, громадянину необхідно негайно звернутися до ЦНАП із тими ж самими документами для офіційного оформлення відстрочки за статтею 23.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, юристи пояснили детально, чому наявність у близького родича тяжкого онкологічного захворювання сама по собі не означає автоматичного отримання відстрочки від мобілізації для догляду за ним. Для позитивного рішення з боку ТЦК вирішальне значення має не лише діагноз, а й офіційно підтверджена інвалідність.

Окремі нюанси має і мобілізація осіб, які проходять замісну підтримувальну терапію через опіоїдну залежність. Остаточне рішення в кожному випадку ухвалює військово-лікарська комісія, яка оцінює стан здоров'я призовника та враховує медичні документи, що підтверджують діагноз.