ТЦК вносить до реєстру Оберіг людей з ВІЛ без проходження ВЛК: як це можливо

Медичне обстеження військового. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Спроба військовозобов'язаного скасувати свій статус у застосунку "Резерв+" через наявність ВІЛ виявилася марною в суді. Апеляційна інстанція підтвердила, що ТЦК не вчиняв протиправних дій, адже залучення до електронного обліку відбувається автоматично, а рівень придатності з таким діагнозом має визначати в першу чергу висновок ВЛК.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на судову практику, яку проаналізувало видання "Судово-юридична газета".

Чому наявність ВІЛ не гарантує уникнення мобілізації

Позивач, який у минулому пройшов строкову службу з 2007 року та відслужив за контрактом у 2009–2012 роках, переконував, що його давно мали виключити з обліку через стан здоров'я. У травні 2022 року він отримав повістку, однак запевнив, що мобілізацію не проходив саме через хворобу. Тривалий час застосунок інформував його про відсутність облікового запису, але у травні 2025 року електронна система оновилася, і чоловік раптово виявив себе у статусі військовозобов'язаного.

Натомість у суді представник ТЦК заперечив проти позову, наголосивши, що зі свого боку не ухвалював жодних рішень про залучення позивача до списків. Військкомат пояснив, що оцифрування відбулося без їхньої ініціативи, адже дані потрапили до реєстру "Оберіг" через міжвідомчий електронний обмін.

Оскільки персональної справи чоловіка, висновків військово-лікарської комісії та медичних карт у Центрі не було, працівники рекомендували йому прибути за місцем реєстрації та надати офіційні папери для розв'язання питання щодо виключення з обліку. Так 2 грудня 2025 року Луганський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, після чого громадянин подав апеляцію.

Читайте також:

Судді апеляційної інстанції детально вивчили мотиви автоматичного зарахування позивача без його особистого візиту до ТЦК чи направлення на ВЛК. Закони дозволяють подібний алгоритм дій. Механізм передбачений пунктом 17-1 Порядку № 932, затвердженого Кабінетом Міністрів України для автоматичної перевірки даних призовників від 25 до 60 років. Всі необхідні відомості Міністерство оборони отримує напряму з інших державних баз. Відповідно, відсутність особистої заяви чоловіка чи його візиту до установи не свідчить про те, що ТЦК діяв з порушеннями.

Суд окремо оцінив надані позивачем медичні докази, зокрема консультаційний висновок спеціаліста від 18 березня 2022 року із зазначенням діагнозу за кодом МКХ-10 В20-В24. Апеляція підкреслила, що сам по собі документ від лікаря не підтверджує непридатність до військової служби і тим паче не є доказом виключення з військового обліку за частиною 6 статті 37 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Встановлення ступеня придатності є виключно повноваженням ВЛК. Більше того, згідно зі статтею 5 Розкладу хвороб (додаток до Положення про ВЛЕ в ЗСУ), наявність вірусу імунодефіциту людини (коди В20-В24) або безсимптомне носійство ВІЛ (Z21) не означає автоматичне зняття з обліку. Залежно від перебігу хвороби, такі особи можуть визнаватися придатними для служби у підрозділах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних, логістичних або зв'язкових частинах.

У військовому квитку відмітки про виключення з обліку чи непридатність були відсутні, там містилися лише записи про придатність і проходження служби. Скриншот з екрана смартфона про нібито недоступність запиту на ВЛК через виключення з обліку суд визнав неналежним доказом, оскільки це не офіційний документ, і з нього неможливо ідентифікувати особу та реквізити рішення. При цьому орган, який видав повістку у травні 2022 року, повідомив суду про відсутність будь-якої медичної документації щодо позивача.

Оскільки чоловік офіційно не звертався до ТЦК за місцем проживання із відповідною заявою та повним пакетом документів, військкомат не ухвалював жодних рішень про відмову у виключенні.

Як писали Новини.LIVE, саме відсутність заздалегідь зібраних виписок та аналізів стає головною помилкою багатьох громадян під час проходження медогляду. Юристи зазначають, що усні скарги на самопочуття чи розрахунок на милосердя лікарів ВЛК не діють. Тому будь-яке хронічне чи важке захворювання має бути чітко задокументоване конкретними функціональними розладами, аби комісія мала вичерпні юридичні підстави ухвалити відповідне рішення.

Також правознавці пояснили, чому діагноз "розсіяний склероз" не гарантує автоматичного звільнення від мобілізації. Усе залежить від перебігу недуги.