ТЦК вносит в реестр Оберег людей с ВИЧ без прохождения ВЛК: как это возможно

Медицинское обследование военнослужащего. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Попытка военнообязанного отменить свой статус в приложении «Резерв+» из-за наличия ВИЧ оказалась безуспешной в суде. Апелляционная инстанция подтвердила, что ТЦК не совершал противоправных действий, ведь включение в электронный учет происходит автоматически, а уровень годности при таком диагнозе должен определяться в первую очередь заключением ВЛК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебную практику, проанализированную изданием «Судебно-юридическая газета».

Почему наличие ВИЧ не гарантирует избежания мобилизации

Истец, который в прошлом прошел срочную службу с 2007 года и отслужил по контракту в 2009–2012 годах, утверждал, что его давно должны были исключить из учета по состоянию здоровья. В мае 2022 года он получил повестку, однако заверил, что мобилизацию не проходил именно из-за болезни. Долгое время приложение информировало его об отсутствии учетной записи, но в мае 2025 года электронная система обновилась, и мужчина внезапно обнаружил себя в статусе военнообязанного.

В свою очередь, в суде представитель ТЦК возразил против иска, подчеркнув, что со своей стороны не принимал никаких решений о включении истца в списки. Военкомат пояснил, что оцифровка произошла не по их инициативе, ведь данные попали в реестр "Оберег" посредством межведомственного электронного обмена.

Поскольку личного дела мужчины, заключений военно-врачебной комиссии и медицинских карт в Центре не было, сотрудники рекомендовали ему явиться по месту регистрации и предоставить официальные документы для решения вопроса об исключении из учета. Так, 2 декабря 2025 года Луганский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, после чего гражданин подал апелляцию.

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Судьи апелляционной инстанции подробно изучили мотивы автоматического зачисления истца без его личного визита в ТЦК или направления на ВЛК. Законы допускают подобный алгоритм действий. Механизм предусмотрен пунктом 17-1 Порядка № 932, утвержденного Кабинетом Министров Украины для автоматической проверки данных призывников в возрасте от 25 до 60 лет. Все необходимые сведения Министерство обороны получает напрямую из других государственных баз данных. Соответственно, отсутствие личного заявления мужчины или его посещения учреждения не свидетельствует о том, что ТЦК действовал с нарушениями.

Суд отдельно оценил представленные истцом медицинские доказательства, в частности консультативное заключение специалиста от 18 марта 2022 года с указанием диагноза по коду МКБ-10 В20-В24. Апелляционная инстанция подчеркнула, что сам по себе документ от врача не подтверждает негодность к военной службе и тем более не является доказательством исключения из воинского учета в соответствии с частью 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Определение степени годности является исключительной прерогативой ВЛК. Более того, согласно статье 5 Перечня заболеваний (приложение к Положению о ВЛК в ВСУ), наличие вируса иммунодефицита человека (коды В20-В24) или бессимптомное носительство ВИЧ (Z21) не означает автоматического снятия с учета. В зависимости от течения болезни такие лица могут признаваться годными к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских, логистических или связистских частях.

В военном билете отметки об исключении из учета или негодности отсутствовали, там содержались лишь записи о годности и прохождении службы. Скриншот с экрана смартфона о якобы недоступности запроса на ВЛК из-за исключения из учета суд признал недопустимым доказательством, поскольку это не официальный документ, и по нему невозможно идентифицировать личность и реквизиты решения. При этом орган, выдавший повестку в мае 2022 года, сообщил суду об отсутствии какой-либо медицинской документации в отношении истца.

Поскольку мужчина официально не обращался в ТЦК по месту жительства с соответствующим заявлением и полным пакетом документов, военкомат не принимал никаких решений об отказе в исключении.

Как писали Новини.LIVE, именно отсутствие заранее собранных выписок и анализов становится главной ошибкой многих граждан при прохождении медосмотра. Юристы отмечают, что устные жалобы на самочувствие или расчет на милосердие врачей ВЛК не действуют. Поэтому любое хроническое или тяжелое заболевание должно быть четко задокументировано с указанием конкретных функциональных нарушений, чтобы комиссия имела исчерпывающие юридические основания принять соответствующее решение.

Также правоведы объяснили, почему диагноз "рассеянный склероз" не гарантирует автоматического освобождения от мобилизации. Все зависит от течения болезни.