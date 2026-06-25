ТЦК мобілізував азербайджанця: кого захистив суд

Перевірка документів. Фото ілюстративне Львівський ОТЦК та СП

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Чернігівський окружний адміністративний суд визнав незаконними дії місцевого ТЦК, який примусово призвав до лав Збройних Сил України громадянина Азербайджану. Судді скасували відповідний наказ про мобілізацію та наголосили на тому, що іноземці не мають конституційного обов'язку захищати Україну і можуть долучатися до армії виключно на добровільній контрактній основі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Чернігівський ТЦК мобілізував іноземця з Азербайджану

Інцидент стався 12 березня 2026 року, коли громадянина Азербайджанської Республіки, який легально мешкає в Україні на підставі посвідки на постійне проживання, зупинили працівники поліції разом із представниками територіального центру комплектування.

Чоловіка одразу доставили до ТЦК, де він того ж дня пройшов військово-лікарську комісію та отримав висновок про придатність до служби. Вже надвечір начальник військкомату підписав наказ за яким офіційно мобілізував іноземця та відправив його до військової частини. Потім новобранця зарахували до списків особового складу та поставили на всі види забезпечення.

Незаконно мобілізований чоловік звернувся до Чернігівського окружного адміністративного суду. У своєму позові він вимагав скасувати як наказ ТЦК про призов, так і наказ військової частини про зарахування, наполягаючи на тому, що як іноземець він не підлягає примусовій мобілізації.

Представники військкомату намагалися виправдати свої дії тим, що під час спілкування затриманий начебто не надав жодних документів для звільнення від служби. За їхніми словами, поліція встановила його особу, а наявність ідентифікаційного коду та витягу з реєстру громади підтверджували факт його проживання в Україні. Своєю чергою у військовій частині заявили, що на момент прийняття бійця взагалі не мали інформації про його іноземне громадянство.

Втім суд став на бік позивача, хоч і задовольнив його вимоги лише частково. Судді повністю скасували наказ начальника Чернігівського ТЦК від 12 березня, але зауважили, що саме працівники ТЦК мали обов'язок перевірити громадянство особи через відповідні запити.

Водночас судді відмовили у вимозі скасувати наказ військової частини та примусово виключити чоловіка зі списків особового складу. З'ясувалося, що під час судового процесу з'ясувалося, що 26 травня 2026 року іноземця вже самостійно звільнили в запас через сімейні обставини, керуючись пунктом 2 частини четвертої статті 26 профільного закону. Тому додаткове втручання суду в цей процес уже не мало б юридичного сенсу для захисту його прав. Наостанок суд зобов'язав ТЦК компенсувати позивачу 665,60 грн судового збору.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в Україні продовжують розслідувати гучні скандали, пов'язані з порушеннями під час мобілізації в різних регіонах. Зокрема, у Тернополі суд визнав незаконними дії місцевого ТЦК, який мобілізував недієздатного чоловіка з інвалідністю II групи, що страждає на хронічну параноїдну шизофренію.

Водночас на Закарпатті працівники ДБР розпочали досудове розслідування через смерть 29-річного юнака, яка сталася після його перебування в одному з військкоматів. Приводом для справи стали повідомлення у соцмережах та медіа про те, що до хлопця у закладі могли застосувати фізичне насильство.

Паралельно слідчі ДБР уже завершили розслідування іншого важкого випадку, що стався на Миколаївщині, і передали справу до суду. Там працівників одного з районних ТЦК звинувачують у катуванні чоловіка. За даними слідства, наприкінці 2025 року військкоми затримали та привезли до центру багатодітного батька, який виховує п'ятьох дітей і має серйозні проблеми зі здоров'ям.