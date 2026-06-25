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Головна ТЦК ТЦК має 30 днів на виключення з обліку: що робити після спливу строку

ТЦК має 30 днів на виключення з обліку: що робити після спливу строку

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 00:30
ТЦК має 30 днів на виключення з обліку: що робити після спливу строк
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Територіальний центр комплектування має виключати з військового обліку громадян, визнаних непридатними до служби в ЗСУ. На це рішення у ТЦК є місяць після отримання усіх документів. Якщо за 30 днів рішення не ухвалене, громадянин має право подати скаргу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з обліку за віком і станом здоров’я

На військовому обліку, згідно із законодавством України, перебувають чоловіки віком від 17 до 60 років. Крім того, на обліку можуть бути деякі жінки, зокрема, ті, хто мають медичну освіту чи працюють медиками.

Виключення з військового обліку відбувається за віком, після досягнення 60-річного віку. Та існує й інша підстава для виключення з обліку.

Цією підставою є стан здоров’я військовозобов’язаного чи призовника. Якщо громадянин за станом здоров’я не може проходити військову службу, його мають виключити з обліку.

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У ТЦК є тільки місяць на рішення про виключення

До юристів звернувся непридатний до військової служби громадянин, який отримав свідоцтво про хворобу. Чоловік поцікавився, чи можуть його з таким документом не виключити з обліку.

Юристи запевнили, що жодних перешкод тут бути не може. Адвокат Євген Олександрович наголосив: "Якщо Ви визнані непридатним до військової служби за рішенням ВЛК, то ТЦК та СП зобов’язаний виключити Вас з військового обліку".

Юрист зазначив, що на ухвалення цього рішення у ТЦК є місяць. Євген Олександрович зазначив: "У разі незадоволення Вашої заяви про виключення з військового обліку, а ігнорування її розгляду протягом 30 днів, треба подавати скаргу до ТЦК та СП вищого рівня".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи треба після виключення з військового обліку проходити ВЛК щороку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що для виключення з військового обліку відсутність ВЛК в "Резерв+" неважлива.

Громадянин, який визнається непридатним до військової служби, виключається з військового обліку. Після цього його не можуть затримати на блокпості ТЦК. Це неможливо навіть у ситуації, коли в "Резерв+" такого громадянина не відображається результат військово-лікарської комісії.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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