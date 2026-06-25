ТЦК имеет 30 дней на исключение из учета: что делать по истечении срока

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Территориальный центр комплектования должен исключать с воинского учета граждан, признанных негодными к службе в ВСУ. На принятие этого решения у ТЦК отводится месяц после получения всех документов. Если в течение 30 дней решение не принято, гражданин имеет право подать жалобу.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие с учета по возрасту и состоянию здоровья

На воинском учете, согласно законодательству Украины, находятся мужчины в возрасте от 17 до 60 лет. Кроме того, на учете могут состоять некоторые женщины, в частности те, кто имеет медицинское образование или работает в сфере медицины.

Снятие с воинского учета происходит по возрасту, после достижения 60-летнего возраста. Однако существует и другое основание для снятия с учета.

Этим основанием является состояние здоровья военнообязанного или призывника. Если гражданин по состоянию здоровья не может проходить военную службу, его должны исключить из учета.

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У ТЦК есть только месяц на принятие решения об исключении

К юристам обратился непригодный к военной службе гражданин, получивший справку о болезни. Мужчина поинтересовался, могут ли его с таким документом не списать с учета.

Юристы заверили, что никаких препятствий здесь быть не может. Адвокат Евгений Александрович подчеркнул: "Если Вы признаны негодным к военной службе по решению ВЛК, то ТЦК и СП обязаны снять Вас с воинского учета".

Юрист отметил, что на принятие этого решения у ТЦК есть месяц. Евгений Александрович отметил: "В случае отклонения Вашего заявления об исключении из воинского учета, а также игнорирования его рассмотрения в течение 30 дней, необходимо подавать жалобу в ТЦК и СП более высокого уровня".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, нужно ли после снятия с воинского учета проходить ВВК каждый год.

Если гражданина сняли с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном воинско-учетном документе.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что для снятия с воинского учета отсутствие ВВК в "Резерв+" не имеет значения.

Гражданин, признанный негодным к военной службе, снимается с воинского учета. После этого его не могут задержать на блокпосту ТЦК. Это невозможно даже в ситуации, когда в "Резерв+" для такого гражданина не отображается результат военно-врачебной комиссии.