Звільнення із ЗСУ через сімейний стан - де отримати Акт перевірки

ТЦК чи командир — де оформити Акт перевірки сімейного стану
Військовослужбовці Збройних сил України, які планують звільнитися для догляду за недієздатним близьким родичем, мають отримати Акт перевірки сімейного стану. Юристи пояснили, де і як отримати цей документ.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Треба йти в ТЦК чи ні
До юристів звернувся військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ для догляду за недієздатною матір’ю.
Чоловік розповів, що для отримання Акту перевірки сімейного стану він попросив знайомих подати від його імені відповідну заяву, і поцікавився, чи логічно він вчинив.
"Документом, який підтверджує відсутність інших осіб здійснювати догляд за матір'ю є Акт перевірки сімейного стану військовослужбовця, який складається ТЦК", — підтвердив правильність такого кроку юрист Владислав Дерій.
Разом з тим, інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, висловив сумнів, що в ТЦК можуть прийняти заяву не особисто від військовослужбовця, і наголосив на тому, що існує інший спосіб отримання цього документу.
Рапорт на ім’я командира — що далі
Айвазян пояснив, що військовослужбовець може подати рапорт на ім’я свого командира щодо отримання цього документу.
"Військовослужбовець особисто, за підпорядкованістю, подає на ім’я командира (начальника) військової частини відповідний рапорт", — наголосив юрист.
Юрій Айвазян розповів, що відбувається далі після того, як рапорт потрапить до командира і буде ним підтриманий.
"Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, протягом одного календарного дня після одержання запиту від військової частини про перевірку сімейного стану військовослужбовця призначає комісію", — підкреслив адвокат.
На перевірку сімейного стану військовослужбовця ТЦК матиме 10 днів з дати надходження запиту.
"За результатами перевірки комісія складає Акт перевірки сімейного стану військовослужбовця, який (акт) не пізніше п’яти календарних днів з дати його складання надсилає командиру (начальнику) військової частини, який надіслав запит, а також військовослужбовцю", — резюмував Айвазян.
