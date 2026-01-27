Видео
Україна
Видео

ТЦК или командир — где оформить Акт проверки семейного положения

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 21:40
Увольнение из ВСУ из-за семейного положения - где получить Акт проверки
Военный пишет рапорт. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые планируют уволиться для ухода за недееспособным близким родственником, должны получить Акт проверки семейного положения. Юристы объяснили, где и как получить этот документ.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Надо идти в ТЦК или нет

К юристам обратился военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ для ухода за недееспособной матерью.

Мужчина рассказал, что для получения Акта проверки семейного положения он попросил знакомых подать от его имени соответствующее заявление, и поинтересовался, логично ли он поступил.

"Документом, подтверждающим отсутствие других лиц осуществлять уход за матерью является Акт проверки семейного положения военнослужащего, который составляется ТЦК", — подтвердил правильность такого шага юрист Владислав Дерий.

Вместе с тем, другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, выразил сомнение, что в ТЦК могут принять заявление не лично от военнослужащего, и отметил, что существует другой способ получения этого документа.

Рапорт на имя командира — что дальше

Айвазян пояснил, что военнослужащий может подать рапорт на имя своего командира о получении этого документа.

"Военнослужащий лично, по подчиненности, подает на имя командира (начальника) воинской части соответствующий рапорт", — подчеркнул юрист.

Юрий Айвазян рассказал, что происходит дальше после того, как рапорт попадет к командиру и будет им поддержан.

"Руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, в течение одного календарного дня после получения запроса от воинской части о проверке семейного положения военнослужащего назначает комиссию", — подчеркнул адвокат.

На проверку семейного положения военнослужащего ТЦК будет иметь 10 дней с даты поступления запроса.

"По результатам проверки комиссия составляет Акт проверки семейного положения военнослужащего, который (акт) не позднее пяти календарных дней с даты его составления направляет командиру (начальнику) воинской части, который направил запрос, а также военнослужащему", — резюмировал Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для оформления увольнения из рядов Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, в чем разница в процессах увольнения из ВСУ в запас и отставку.

ВСУ ТЦК и СП уход рапорт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
