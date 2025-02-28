Військово-лікарська комісія - кого не відправлять на ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Військово-лікарську комісію необхідно проходити раз на п’ять років у мирний час та раз на рік – під час війни. Та відстрочка від мобілізації дозволяє громадянину не проходити військово-лікарську комісію, навіть якщо формально у них уже настав час це зробити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Терміни проходження ВЛК

Військовозобов’язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію у визначені законом терміни.

У мирний час ВЛК треба проходити раз на п’ять років.

У особливий період, під час дії воєнного стану, періодичність проходження військово-лікарської комісії скорочується до одного року.

Хто може не проходити військово-лікарську комісію

Та проходити військово-лікарську комісію мають не усі, навіть за умови протермінованої військово-лікарської комісії.

"Згідно Постанови КМУ №560 військовозобов'язані, які мають діючу відстрочку, на ВЛК не направляються", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Тож громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації, звільняють від проходження ВЛК до завершення дії відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має на проходження військово-лікарської комісії громадянин у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе проходження військово-лікарської комісії не за місцем реєстрації у ТЦК.