Термін дії ВЛК закінчився: до ТЦК самостійно іти не треба

Військово-лікарську комісію під час війни потрібно проходити щороку. Але сам громадянин не повинен бути ініціатором проходження ВЛК. А за наявності відстрочки від мобілізації він взагалі не повинен проходити комісію.

Військово-лікарська комісія

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку. У мирний час ВЛК потрібно проходити раз на п’ять років для визначення актуального стану здоров’я і придатності до військової служби.

У особливий період, під час дії воєнного стану, регулярність проходження військово-лікарської комісії змінюється. ВЛК потрібно проходити щороку.

До юристів звернувся громадянин, який востаннє проходив ВЛК понад 11 місяців тому. Чоловік поцікавився, чи потрібно буде йому піти в ТЦК після того, як спливе річний термін.

Коли в ТЦК доведеться прийти

Громадянин додав, що має чинну відстрочку від мобілізації. Юристи наголосили, коментуючи цю ситуацію, що самостійно з’явитися до ТЦК така особа не має жодного обов’язку.

Так, адвокат Юрій Айвазян запевнив: "Ні, іти в ТЦК не потрібно. За наявності діючої відстрочки взагалі проходити ВЛК необов'язково".

Разом з тим, пояснив Айвазян, якщо повістка на ВЛК надійде, громадянину навіть з відстрочкою доведеться з’явитися у ТЦК. Адвокат пояснив, що треба буде зробити: "З'являєтесь до ТЦК та відмовляєтесь від проходження ВЛК. При цьому в ТЦК буде складений протокол та винесена постанова щодо притягнення Вас до адміністративної відповідальності із накладанням стягнення. Надалі скасовуєте постанову у судовому порядку протягом 10 днів".

Постанова ВЛК щодо придатності вважається чинною впродовж року від дати огляду. Якщо людину визнали тимчасово непридатною, відповідний висновок ВЛК у мирний час діятиме рік, а під час воєнного стану до шести місяців.

Якщо військовозобов’язаний громадянин через велику кількість додаткових обстежень перевищить термін проходження військово-лікарської комісії, це не буде вважатися порушенням військового обліку. Але для цього йому потрібно звернутися до ТЦК і надати відповідні документи.