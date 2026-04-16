Срок действия ВВК закончился: в ТЦК самостоятельно идти не надо

Очередь на ВВК. Фото: dialog.ua

Военно-врачебную комиссию во время войны нужно проходить каждый год. Но сам гражданин не должен быть инициатором прохождения ВВК. А при наличии отсрочки от мобилизации он вообще не должен проходить комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета. В мирное время ВВК нужно проходить раз в пять лет для определения актуального состояния здоровья и пригодности к военной службе.

В особый период, во время действия военного положения,регулярность прохождения военно-врачебной комиссии меняется. ВВК нужно проходить каждый год.

К юристам обратился гражданин, который в последний раз проходил ВВК более 11 месяцев назад. Мужчина поинтересовался, нужно ли будет ему пойти в ТЦК после того, как истечет годовой срок.

Когда в ТЦК придется прийти

Гражданин добавил, что имеет действующую отсрочку от мобилизации. Юристы отметили, комментируя эту ситуацию, что самостоятельно явиться в ТЦК такое лицо не имеет никакой обязанности.

Так, адвокат Юрий Айвазян заверил: "Нет, идти в ТЦК не нужно. При наличии действующей отсрочки вообще проходить ВВК необязательно".

Вместе с тем, пояснил Айвазян, если повестка на ВВК поступит, гражданину даже с отсрочкой придется явиться в ТЦК. Адвокат объяснил, что надо будет сделать: "Появляетесь в ТЦК и отказываетесь от прохождения ВВК. При этом в ТЦК будет составлен протокол и вынесено постановление о привлечении Вас к административной ответственности с наложением взыскания. В дальнейшем отменяете постановление в судебном порядке в течение 10 дней".

Постановление ВВК о пригодности считается действующим в течение года с даты осмотра. Если человека признали временно непригодным, соответствующее заключение ВВК в мирное время будет действовать год, а во время военного положения до шести месяцев.

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.