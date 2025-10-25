Непридатність до військової служби - терміни, коли його має отримати ТЦК

Свідоцтво про непридатність — коли його має отримати ТЦК
Документи про непридатність до військової служби оформлюють у штатній ВЛК. Після цього вони передаються до Єдиного реєстру, а копії мають отримати районні територіальні центри комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Термін отримання свідоцтва про непридатність
До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний непридатним.
Чоловік поцікавився, як довго до територіального центру комплектування буде надходити свідоцтво про його непридатність до військової служби.
"Після затвердження постанови, протокол засідання штатної ВЛК передається з ІКС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не пізніше наступного дня після затвердження", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
Копії протоколу штатної ВЛК
Дві паперові копії протоколу засідання штатної ВЛК, підкреслив юрист, засвідчуються її печаткою і надсилаються разом з документами про результати проходження медичного огляду до ТЦК та СП за місцем обліку.
"Цей процес має бути завершений не пізніше наступного дня після закінчення медичного огляду", — запевнив громадянина Дерій.
