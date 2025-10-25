Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Свідоцтво про непридатність — коли його має отримати ТЦК

Свідоцтво про непридатність — коли його має отримати ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 20:01
Непридатність до військової служби - терміни, коли його має отримати ТЦК
Військовослужбовець ТЦК на робочому місці. Фото: "АрміяInform"

Документи про непридатність до військової служби оформлюють у штатній ВЛК. Після цього вони передаються до Єдиного реєстру, а копії мають отримати районні територіальні центри комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Термін отримання свідоцтва про непридатність

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний непридатним.

Чоловік поцікавився, як довго до територіального центру комплектування буде надходити свідоцтво про його непридатність до військової служби.

"Після затвердження постанови, протокол засідання штатної ВЛК передається з ІКС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не пізніше наступного дня після затвердження", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Копії протоколу штатної ВЛК

Дві паперові копії протоколу засідання штатної ВЛК, підкреслив юрист, засвідчуються її печаткою і надсилаються разом з документами про результати проходження медичного огляду до ТЦК та СП за місцем обліку.

"Цей процес має бути завершений не пізніше наступного дня після закінчення медичного огляду", — запевнив громадянина Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібен документ із ТЦК для працевлаштування у школу.

Додамо, ми повідомляли про те, що за документ – вимога від ТЦК.

ВЛК ТЦК та СП реєстр Оберіг військова служба тимчасово непридатний
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації