Непригодность к военной службе — сроки, когда он должен получить ТЦК

Свидетельство о непригодности — когда его должен получить ТЦК
Документы о непригодности к воинской службе оформляют в штатной ВВК. После этого они передаются в Единый реестр, а копии должны получить районные территориальные центры комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Срок получения свидетельства о непригодности
К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и был признан непригодным.
Мужчина поинтересовался, как долго в территориальный центр комплектования будет поступать свидетельство о его непригодности к военной службе.
"После утверждения постановления, протокол заседания штатной ВВК передается из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не позднее следующего дня после утверждения", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Копии протокола штатной ВВК
Две бумажные копии протокола заседания штатной ВВК, подчеркнул юрист, заверяются ее печатью и направляются вместе с документами о результатах прохождения медицинского осмотра в ТЦК и СП по месту учета.
"Этот процесс должен быть завершен не позднее следующего дня после окончания медицинского осмотра", — заверил гражданина Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, нужен ли документ из ТЦК для трудоустройства в школу.
Добавим, мы сообщали о том, что за документ — требование от ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!