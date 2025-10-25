Видео
Україна
Свидетельство о непригодности — когда его должен получить ТЦК

Свидетельство о непригодности — когда его должен получить ТЦК

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 06:30
обновлено: 07:47
Непригодность к военной службе — сроки, когда он должен получить ТЦК
Военнослужащий ТЦК на рабочем месте. Фото: "АрміяInform"

Документы о непригодности к воинской службе оформляют в штатной ВВК. После этого они передаются в Единый реестр, а копии должны получить районные территориальные центры комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Срок получения свидетельства о непригодности

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и был признан непригодным.

Мужчина поинтересовался, как долго в территориальный центр комплектования будет поступать свидетельство о его непригодности к военной службе.

"После утверждения постановления, протокол заседания штатной ВВК передается из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не позднее следующего дня после утверждения", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Копии протокола штатной ВВК

Две бумажные копии протокола заседания штатной ВВК, подчеркнул юрист, заверяются ее печатью и направляются вместе с документами о результатах прохождения медицинского осмотра в ТЦК и СП по месту учета.

"Этот процесс должен быть завершен не позднее следующего дня после окончания медицинского осмотра", — заверил гражданина Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, нужен ли документ из ТЦК для трудоустройства в школу.

Добавим, мы сообщали о том, что за документ — требование от ТЦК.

ВВК ТЦК и СП реестр Оберіг военная служба временно непригоден
