Контрактна служба в армії - як підписати контракт ЗСУ, якщо є судимість родичів

Військові-контрактники на позиціях. Фото: Генштаб ЗСУ

На можливість підписання контракту зі Збройними силами України впливають проблеми із законом самих громадян, що прагнуть приєднатися до ЗСУ. А судимості родичів, навіть близьких, не є перешкодою для підписання контракту із ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація засуджених

В Україні процес мобілізації зачепив і громадян, які були засуджені на різні терміни, зокрема, і умовні.

Як відомо, для такої категорії громадян є певні обмеження, не усі з них можуть отримати право на мобілізацію в обмін на помилування.

Крім того, є громадяни, які самі не мають судимості, але їхні близькі родичі були засуджені за різні злочини. Ці громадяни зацікавилися, чи можуть вони підписати контракт зі Збройними силами України попри такі проблеми у родині.

Чужа судимість не впливає на службу в ЗСУ

Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання громадянина, у якого близький родич має умовну судимість, зазначив, що той не має відповідати за діяння свого родича.

"Судимість вашого батька не вплине негативно на підписання вами контракту", — запевнив юрист.

Нагадаємо, що ми писали про особливості мобілізації в Україні громадян, які були засуджені та відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Також ми повідомляли про те, чи можуть громадянина мобілізувати з умовним терміном.