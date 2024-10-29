Контрактная служба в армии – как подписать контракт ВСУ, если есть судимость родственников

Военные-контрактники на позициях. Фото: Генштаб ВСУ

На возможность заключения контракта с Вооруженными силами Украины влияют проблемы с законом самих граждан, стремящихся присоединиться к ВСУ. А судимости родственников, даже близких, не препятствует подписанию контракта с ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация осужденных

В Украине процесс мобилизации задел и граждан, осужденных на разные сроки, в частности, и условные.

Как известно, для такой категории граждан есть определенные ограничения, не все могут получить право на мобилизацию в обмен на помилование.

Кроме того, есть граждане, у которых нет судимости, но их близкие родственники были осуждены за различные преступления. Эти граждане заинтересовались, могут ли они подписать контракт с Вооруженными силами Украины, несмотря на такие проблемы в семье.

Чужая судимость не влияет на службу в ВСУ

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопросы гражданина, у которого близкий родственник имеет условную судимость, отметил, что тот не должен отвечать за действия своего родственника.

"Судимость вашего отца не повлияет негативно на подписание вами контракта", — заверил юрист.

Напомним, что мы писали об особенностях мобилизации в Украине граждан, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Также мы сообщали о том, могут ли гражданина мобилизовать с условным сроком.