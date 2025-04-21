На Вінниччині судили підполковника ТЦК за зрив мобілізації

Молоток судді. Фото: Freepik

На Вінниччині судили підполковника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якого звинувачували у неналежному виконанні мобілізаційного завдання. У суді посадовець пояснив, що у районі не знайшли необхідну кількість людей, яких можна було б мобілізувати.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Підставою для відкриття провадження стали звинувачення з боку керівництва обласного ТЦК та СП і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Підполковнику закидали невиконання мобілізаційного плану в січні 2025 року — він виконав його лише на 25%. Із запланованих 40 осіб до війська направили лише 10.

Сторона обвинувачення вказувала на налагоджену неналежним чином взаємодію з поліцією, СБУ та місцевою владою, через що оповіщення населення було неефективним. Натомість сам військовослужбовець заявив, що на території району фізично немає людських ресурсів для мобілізації.

За словами підполковника, більшість військовозобов’язаних громадян, що перебувають на обліку, або перебувають за кордоном чи в інших регіонах, або мають офіційне бронювання, серйозні проблеми зі здоров’ям (зокрема онкологію чи діабет), або перевищили вікову межу мобілізації. Ті, хто ще міг би бути призваний, не йдуть в ТЦК та СП, а понад 500 чоловіків перебувають у розшуку.

У суді військовий наголосив, що неодноразово інформував обласний ТЦК про ситуацію в районі, вказуючи на неможливість забезпечити виконання плану. Також зазначалося, що військові частини самі відмовляються приймати чоловіків віком від 55 років або тих, хто має хронічні захворювання.

Суд, вивчивши всі обставини, дійшов висновку, що обвинувачений вичерпав доступні йому можливості для виконання плану, а відсутність результату зумовлена не його бездіяльністю, а об’єктивними факторами. Органи обвинувачення не змогли довести, які саме додаткові заходи мав би здійснити посадовець для досягнення мети.

Як наслідок, 21 березня 2025 року суд закрив провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який шість разів намагався незаконно втекти за кордон, а потім, коли його мобілізували, почав здавати Росії інформацію про ЗСУ.

Також на Волині судили далекобійника з Польщі, який допомагав військовозобов'язаним українцям тікати за кордон.