В Винницкой области судили подполковника ТЦК за срыв мобилизации

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Винницкой области судили подполковника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которого обвиняли в ненадлежащем выполнении мобилизационного задания. В суде чиновник объяснил, что в районе не нашли необходимое количество людей, которых можно было бы мобилизовать.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Основанием для открытия производства стали обвинения со стороны руководства областного ТЦК и СП и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Подполковника обвиняли в невыполнении мобилизационного плана в январе 2025 года — он выполнил его лишь на 25%. Из запланированных 40 человек в войска направили только 10.

Сторона обвинения указывала на налаженное ненадлежащим образом взаимодействие с полицией, СБУ и местными властями, из-за чего оповещение населения было неэффективным. Зато сам военнослужащий заявил, что на территории района физически нет человеческих ресурсов для мобилизации.

По словам подполковника, большинство военнообязанных граждан, состоящих на учете, или находятся за границей или в других регионах, или имеют официальное бронирование, серьезные проблемы со здоровьем (в частности онкологию или диабет), или превысили возрастную границу мобилизации. Те, кто еще мог бы быть призван, не идут в ТЦК и СП, а более 500 мужчин находятся в розыске.

В суде военный отметил, что неоднократно информировал областной ТЦК о ситуации в районе, указывая на невозможность обеспечить выполнение плана. Также отмечалось, что воинские части сами отказываются принимать мужчин в возрасте от 55 лет или тех, кто имеет хронические заболевания.

Суд, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что обвиняемый исчерпал доступные ему возможности для выполнения плана, а отсутствие результата обусловлено не его бездействием, а объективными факторами. Органы обвинения не смогли доказать, какие именно дополнительные меры должен был бы осуществить чиновник для достижения цели.

Как следствие, 21 марта 2025 года суд закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который шесть раз пытался незаконно сбежать за границу, а потом, когда его мобилизовали, начал сдавать России информацию о ВСУ.

Также на Волыни судили дальнобойщика из Польши, который помогал военнообязанным украинцам бежать за границу.