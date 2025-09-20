Відео
Суд виніс вирок львів'янину за примус доньки до шлюбу з ухилянтом

Суд виніс вирок львів’янину за примус доньки до шлюбу з ухилянтом

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 10:02
Львів’янин змусив доньку з інвалідністю одружитися з ухилянтом — вирок суду
Суд над львівянином. Фото ілюстративне: Вінниця.інфо

У Львові суд визнав винним 70-річного чоловіка, який примусив свою доньку з інвалідністю одружитися з ухилянтом від мобілізації. За фіктивний шлюб він отримав від військовозобов’язаного 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у рішенні Залізничного районного суду Львова.

Читайте також:

Вирок у справі про шлюб за гроші

Згідно з матеріалами справи, оприлюдненими у судовому реєстрі у вересні 2025 року, обвинувачений у серпні 2023 року змусив доньку з другою групою інвалідності укласти шлюб з ухилянтом. Чоловік скористався її хворобою та складним матеріальним становищем, а сам отримав від військовозобов’язаного 200 тисяч гривень. У такий спосіб ухилянт прагнув уникнути призову під час мобілізації.

Підозрюваним є 70-річний львів’янин, якого обвинувачували за статтею про торгівлю людьми. Прокурор наполягав, що дії чоловіка слід кваліфікувати як вербування людини з метою експлуатації та з використанням її вразливого стану.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначили покарання у вигляді трьох років тюрми, але звільнили від відбування з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що два тижні тому набрала чинності постанова, яка відкрила можливість виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. 

Раніше ми також інформували, що в Україні понад 160 тисяч військових пенсіонерів залишаються у мобілізаційному віці

шлюб інвалідність ТЦК та СП особа з інвалідністю ухилянти
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
