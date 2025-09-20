Львовянин заставил дочь с инвалидностью жениться на уклонисте - приговор суда

Суд над львовянином. Фото иллюстративное: Винница.инфо

Во Львове суд признал виновным 70-летнего мужчину, который заставил свою дочь с инвалидностью жениться на уклонисте от мобилизации. За фиктивный брак он получил от военнообязанного 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в решении Железнодорожного районного суда Львова.

Приговор по делу о браке за деньги

Согласно материалам дела, обнародованным в судебном реестре в сентябре 2025 года, обвиняемый в августе 2023 года заставил дочь со второй группой инвалидности заключить брак с уклонистом. Мужчина воспользовался ее болезнью и сложным материальным положением, а сам получил от военнообязанного 200 тысяч гривен. Таким образом уклонист стремился избежать призыва по мобилизации.

Подозреваемым является 70-летний львовянин, которого обвиняли по статье о торговле людьми. Прокурор настаивал, что действия мужчины следует квалифицировать как вербовку человека с целью эксплуатации и с использованием его уязвимого состояния.

Суд признал Ярослава Барамура виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили наказание в виде трех лет тюрьмы, но освободили от отбывания с годовым испытательным сроком. Приговор еще можно обжаловать.

