Активи родини екскерівника Запорізького ТЦК можуть конфіскувати

Вищий антикорупційний суд. Фото: пресслужба ВАКС

За матеріалами Державного бюро розслідувань та Національного агенства з питань запобігання корупції суд розгляне конфіскацію активів родини екскерівника Запорізького ТЦК та СП. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 5,5 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у вівторок, 6 травня.

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Конфіскація активів керівника ТЦК

За матеріалами ДБР та НАЗК встановлено, що колишній керівник Запорізького обласного ТЦК та СП міг незаконно збагатитися на 5,5 мільйона гривень.

На підставі цих даних САП подала позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення необґрунтованих активів його родини у дохід держави, йдеться про:

житловий будинок із земельною ділянкою;

два автомобілі, оформлені на дружину;

квартиру, зареєстровану на дочку;

20 тисяч доларів готівкою.

Правоохоронці встановили, що родина придбала це майно винятково за готівку, а легальні доходи використовувалися здебільшого безготівково. Таким чином аналіз джерел доходів підтвердив відсутність законних підстав для володіння таким майном.

Станом на зараз на період розгляду справи суд наклав арешт на об’єкти нерухомості, які досі перебувають у власності родичів експосадовця.

У ДБР не назвали імені посадовця, щодо якого тривають слідчі дії. Водночас, за даними ЗМІ, йдеться про Геннадія Яременка.

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, НАБУ став першим правоохоронним органом, який успішно пройшов зовнішню незалежну оцінку ефективності.

Нещодавно в НАБУ повідомляли про оголошення підозри в отриманні хабарів ексзаступнику керівника Офісу Президента.