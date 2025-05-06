Активы семьи экс-руководителя Запорожского ТЦК могут конфисковать

Высший антикоррупционный суд. Фото: пресс-служба ВАКС

По материалам Государственного бюро расследований и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции суд рассмотрит конфискацию активов семьи экс-руководителя Запорожского ТЦК и СП. Его подозревают в незаконном обогащении на 5,5 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram во вторник, 6 мая.

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Конфискация активов руководителя ТЦК

По материалам ГБР и НАПК установлено, что бывший руководитель Запорожского областного ТЦК и СП мог незаконно обогатиться на 5,5 миллиона гривен.

На основании этих данных САП подала иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании необоснованных активов его семьи в доход государства, речь идет о:

жилом доме с земельным участком;

двух автомобилях, оформленных на жену;

квартире, зарегистрированной на дочь;

20 тысячах долларов наличными.

Правоохранители установили, что семья приобрела это имущество исключительно за наличные, а легальные доходы использовались в основном безналично. Таким образом анализ источников доходов подтвердил отсутствие законных оснований для владения таким имуществом.

По состоянию на сейчас на период рассмотрения дела суд наложил арест на объекты недвижимости, которые до сих пор находятся в собственности родственников экс-чиновника.

В ГБР не назвали имени чиновника, в отношении которого продолжаются следственные действия. В то же время, по данным СМИ, речь идет о Геннадии Яременко.

Скриншот поста ГБР

Напомним, НАБУ стал первым правоохранительным органом, который успешно прошел внешнюю независимую оценку эффективности.

Недавно в НАБУ сообщали об объявлении подозрения в получении взяток экс-заместителю руководителя Офиса Президента.