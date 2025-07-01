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Головна ТЦК Суд покарав адвокатку, яка допомагала "відкосити" від армії

Суд покарав адвокатку, яка допомагала "відкосити" від армії

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 10:02
Адвокатка з Харкова опинилася в суді за допомогу з відстрочкою
Судовий процес. Фото: Freepik

У Харкові суд призначив штраф місцевій адвокатці, яка за гроші пообіцяла чоловікові допомогу в оформленні відстрочки від призову на військову службу. Зокрема, аргументом для оформлення відстрочки була нібито наявність тяжкого захворювання матері, яке могло стати підставою для відтермінування мобілізації.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У грудні 2024 року до правниці звернувся чоловік, який повідомив, що потребує офіційного підтвердження хвороби матері для отримання відстрочки. Адвокатка запевнила клієнта, що для "вирішення питання" з працівниками комунального некомерційного підприємства Роганської селищної ради "Центр первинної медичної допомоги № 4" потрібно сплатити 3000 доларів. Вона заявила, що без цієї суми оформити потрібні документи буде неможливо.

Щоб надати діям легального вигляду, жінка запропонувала укласти договір про надання правничої допомоги. Половину обумовленої суми адвокатка отримала одразу. Згодом вона передала клієнту фальсифікований лікарський висновок та нагадала про необхідність доплатити решту. Під час повторної зустрічі обвинувачена погодилась на знижку і взяла 1300 доларів.

На судовому засіданні адвокатка повністю визнала свою провину та висловила щире каяття. З огляду на це, суд не став призначати їй більш суворе покарання і обмежився штрафом у розмірі 119 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який співпрацював з російськими спецслужбами

Також у Харкові покарали керівника громадської організації, який допомагав незаконно виїжджати за кордон військовозобов'язаним чоловікам.

суд Харків мобілізація адвокат судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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