Адвокат из Харькова оказалась в суде за помощь с отсрочкой

Судебный процесс. Фото: Freepik

В Харькове суд назначил штраф местному адвокату, которая за деньги пообещала мужчине помощь в оформлении отсрочки от призыва на военную службу. В частности, аргументом для оформления отсрочки было якобы наличие тяжелого заболевания матери, которое могло стать основанием для отсрочки мобилизации.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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В декабре 2024 года к юристу обратился мужчина, который сообщил, что нуждается в официальном подтверждении болезни матери для получения отсрочки. Адвокат заверила клиента, что для "решения вопроса" с работниками коммунального некоммерческого предприятия Роганского поселкового совета "Центр первичной медицинской помощи № 4" нужно заплатить 3000 долларов. Она заявила, что без этой суммы оформить нужные документы будет невозможно.

Чтобы придать действиям легальный вид, женщина предложила заключить договор о предоставлении юридической помощи. Половину оговоренной суммы адвокат получила сразу. Впоследствии она передала клиенту фальсифицированное врачебное заключение и напомнила о необходимости доплатить остальное. Во время повторной встречи обвиняемая согласилась на скидку и взяла 1300 долларов.

На судебном заседании адвокат полностью признала свою вину и выразила искреннее раскаяние. Учитывая это, суд не стал назначать ей более суровое наказание и ограничился штрафом в размере 119 тысяч гривен.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами.

Также в Харькове наказали руководителя общественной организации, который помогал незаконно выезжать за границу военнообязанным мужчинам.