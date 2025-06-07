Чоловіка утримували у ТЦК та СП — суд назвав це "рабством"

Працівники ТЦК та СП з цивільним чоловіком. Фото ілюстративне: ukr.radio

Працівники ТЦК та СП декілька днів утримували чоловіка в неволі, попри те, що він має бронювання. Суд визнав, що затримання було незаконним, але на волю заброньований досі не вийшов.

Про це йдеться у вироку, який Чернігівський апеляційний суд ухвалив 21 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, жителя Чернігова впродовж чотирьох днів не випускали із приміщення ТЦК та СП. Чоловік не перебував під вартою, але й вийти на волю не міг, оскільки цьому заважали працівники військкомату. За словами матері затриманого, у її сина є бронювання. Документи, що підтверджують цей факт, також наявні.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що працівники ТЦК та СП фактично взяли чоловіка в рабство.

"Досі так і незрозуміло, чому він перебуває у фактичному рабстві, як незаконно затриманий, де його та інших чоловіків охороняють працівники ТЦК та СП, які не є працівниками правоохоронних органів, які уповноважені на здійснення затримання", — йдеться у вироку.

Щоправда, звільняти чоловіка з-під охорони у ТЦК та СП суд не став, пояснивши це тим, що слідчий суддя не може встановлювати підстави проходження служби у військовій частині, що не стосуються сфери кримінального процесуального законодавства.

Нагадаємо, у Львові винесли вирок водієві трамвая. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на жінку з 10-місячною дитиною.

Також ми повідомляли, що житель Одещини після отримання повістки не пройшов ВЛК. Його оштрафували.