Чоловіка утримували у ТЦК та СП — суд назвав це "рабством"

Суд назвав "рабством" утримання людини у ТЦК
Працівники ТЦК та СП декілька днів утримували чоловіка в неволі, попри те, що він має бронювання. Суд визнав, що затримання було незаконним, але на волю заброньований досі не вийшов.
Про це йдеться у вироку, який Чернігівський апеляційний суд ухвалив 21 травня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, жителя Чернігова впродовж чотирьох днів не випускали із приміщення ТЦК та СП. Чоловік не перебував під вартою, але й вийти на волю не міг, оскільки цьому заважали працівники військкомату. За словами матері затриманого, у її сина є бронювання. Документи, що підтверджують цей факт, також наявні.
Рішення суду
Суд дійшов висновку, що працівники ТЦК та СП фактично взяли чоловіка в рабство.
"Досі так і незрозуміло, чому він перебуває у фактичному рабстві, як незаконно затриманий, де його та інших чоловіків охороняють працівники ТЦК та СП, які не є працівниками правоохоронних органів, які уповноважені на здійснення затримання", — йдеться у вироку.
Щоправда, звільняти чоловіка з-під охорони у ТЦК та СП суд не став, пояснивши це тим, що слідчий суддя не може встановлювати підстави проходження служби у військовій частині, що не стосуються сфери кримінального процесуального законодавства.
Нагадаємо, у Львові винесли вирок водієві трамвая. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на жінку з 10-місячною дитиною.
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