Мужчину удерживали в ТЦК и СП — суд назвал это "рабством"

Работники ТЦК и СП с гражданским мужчиной. Фото иллюстративное: ukr.radio

Работники ТЦК и СП несколько дней удерживали мужчину в неволе, несмотря на то, что он имеет бронирование. Суд признал, что задержание было незаконным, но на волю забронированный до сих пор не вышел.

Об этом говорится в приговоре, который Черниговский апелляционный суд принял 21 мая.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, жителя Чернигова в течение четырех дней не выпускали из помещения ТЦК и СП. Мужчина не находился под стражей, но и выйти на свободу не мог, поскольку этому препятствовали работники военкомата. По словам матери задержанного, у ее сына есть бронирование. Документы, подтверждающие этот факт, также имеются.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что работники ТЦК и СП фактически взяли мужчину в рабство.

"До сих пор так и непонятно, почему он находится в фактическом рабстве, как незаконно задержанный, где его и других мужчин охраняют работники ТЦК и СП, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов, уполномоченных на осуществление задержания", — говорится в приговоре.

Правда, освобождать мужчину из-под охраны в ТЦК и СП суд не стал, объяснив это тем, что следственный судья не может устанавливать основания прохождения службы в воинской части, не касающиеся сферы уголовного процессуального законодательства.

Напомним, во Львове вынесли приговор водителю трамвая. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на женщину с 10-месячным ребенком.

Также мы сообщали, что житель Одесской области после получения повестки не прошел ВВК. Его оштрафовали.