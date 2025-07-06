ВЛК для студентів - чи мають студенти проходити медичну комісію

Українські студенти. Фото: ЗНУ

Студенти, які оформили відстрочку від мобілізації, не повинні проходити військово-лікарську комісію. Тож територіальний центр комплектування не має право надсилати відповідні повістки студентам.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Українські студенти, які відповідають критеріям, вказаним у законодавстві, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся студент, який поцікавився, чи потрібно йому проходити військово-лікарську комісію.

"ВЛК Ви повинні проходити тільки за наявності повістки або направлення від ТЦК", — пояснив у відповіді військовозобов’язаному громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Законно чи незаконно направляти студентів на ВЛК

Крім того, підкреслив юрист, сам факт направлення на військово-лікарську комісію громадянина з відстрочкою є незаконним.

"Територіальний центр комплектування взагалі не має права направляти Вас на військово-лікарську комісію під час діючої відстрочки", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи будуть у липні призивати студентів до лав Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжується відстрочка для студента у автоматичному режимі.