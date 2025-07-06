ВВК для студентов - должны ли студенты проходить медицинскую комиссию

Украинские студенты. Фото: ЗНУ

Студенты, оформившие отсрочку от мобилизации, не должны проходить военно-врачебную комиссию. Поэтому территориальный центр комплектования не имеет права направлять соответствующие повестки студентам.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Военно-врачебная комиссия для студентов

Украинские студенты, которые соответствуют критериям, указанным в законодательстве, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился студент, который поинтересовался, нужно ли ему проходить военно-врачебную комиссию.

"ВВК Вы должны проходить только при наличии повестки или направления от ТЦК", — пояснил в ответе военнообязанному гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Законно или незаконно направлять студентов на ВВК

Кроме того, подчеркнул юрист, сам факт направления на военно-врачебную комиссию гражданина с отсрочкой является незаконным.

"Территориальный центр комплектования вообще не имеет права направлять Вас на военно-врачебную комиссию во время действующей отсрочки", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли в июле призывать студентов в ряды Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, продлевается ли отсрочка для студента в автоматическом режиме.