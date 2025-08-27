Відео
Україна
Головна ТЦК Стати на облік в ТЦК — якими будуть наслідки

Стати на облік в ТЦК — якими будуть наслідки

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 06:30
Військовий облік в ТЦК - що означає перебування на військовому обліку
Громадяни в ТЦК. Фото:  Фото: ДОТЦК та СП

Після постановки на військовий облік у базу ТЦК потрапляють усі особисті дані громадянина. Йому визначають категорію та стан придатності до військової служби, а потім, за потреби, можуть викликати до територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Дані громадянина

Юрист Владислав Дерій пояснив, що слідує за постановкою громадянина на військовий облік.

По-перше, підкреслив юрист, усі дані громадянина потрапляють у базу ТЦК за місцем проживання. 

"Туди вносять інформацію про ваш вік, освіту, спеціальність, місце роботи, сімейний стан, стан здоров’я", — зазначив Дерій.

Крім того, громадянин стає закріпленим за конкретним ТЦК — і у випадку переїзду він має стати на обліку уже в іншому центрі комплектування.

Категорії, придатність, виклик у ТЦК

При постановці на військовий облік визначають категорію – призовник, військовозобов’язаний чи резервіст.

Також визначається придатність до військової служби.

"Надалі Вас можуть викликати на навчальні збори, уточнення даних чи, у разі мобілізації, для відправки у військову частину", — пояснив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як стати на військовий облік дистанційно.

Додамо, ми повідомляли про те, які нові правила військового обліку були запроваджені Кабміном у серпні.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
