Військовий облік в ТЦК - що означає перебування на військовому обліку

Стати на облік в ТЦК — якими будуть наслідки
Після постановки на військовий облік у базу ТЦК потрапляють усі особисті дані громадянина. Йому визначають категорію та стан придатності до військової служби, а потім, за потреби, можуть викликати до територіального центру комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Дані громадянина
Юрист Владислав Дерій пояснив, що слідує за постановкою громадянина на військовий облік.
По-перше, підкреслив юрист, усі дані громадянина потрапляють у базу ТЦК за місцем проживання.
"Туди вносять інформацію про ваш вік, освіту, спеціальність, місце роботи, сімейний стан, стан здоров’я", — зазначив Дерій.
Крім того, громадянин стає закріпленим за конкретним ТЦК — і у випадку переїзду він має стати на обліку уже в іншому центрі комплектування.
Категорії, придатність, виклик у ТЦК
При постановці на військовий облік визначають категорію – призовник, військовозобов’язаний чи резервіст.
Також визначається придатність до військової служби.
"Надалі Вас можуть викликати на навчальні збори, уточнення даних чи, у разі мобілізації, для відправки у військову частину", — пояснив Владислав Дерій.
