Военный учет в ТЦК - что означает пребывание на воинском учете

Стать на учет в ТЦК — какими будут последствия
После постановки на воинский учет в базу ТЦК попадают все личные данные гражданина. Ему определяют категорию и состояние годности к военной службе, а затем, при необходимости, могут вызвать в территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Данные гражданина
Юрист Владислав Дерий объяснил, что следует за постановкой гражданина на воинский учет.
Во-первых, подчеркнул юрист, все данные гражданина попадают в базу ТЦК по месту жительства.
"Туда вносят информацию о вашем возрасте, образовании, специальности, месте работы, семейном положении, состоянии здоровья", — отметил Дерий.
Кроме того, гражданин становится закрепленным за конкретным ТЦК — и в случае переезда он должен стать на учет уже в другом центре комплектования.
Категории, пригодность, вызов в ТЦК
При постановке на воинский учет определяют категорию — призывник, военнообязанный или резервист.
Также определяется пригодность к военной службе.
"В дальнейшем Вас могут вызвать на учебные сборы, уточнение данных или, в случае мобилизации, для отправки в воинскую часть", — пояснил Владислав Дерий.
