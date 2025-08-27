Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Стать на учет в ТЦК — какими будут последствия

Стать на учет в ТЦК — какими будут последствия

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 06:30
Военный учет в ТЦК - что означает пребывание на воинском учете
Граждане в ТЦК. Фото: Фото: ДОТЦК и СП

После постановки на воинский учет в базу ТЦК попадают все личные данные гражданина. Ему определяют категорию и состояние годности к военной службе, а затем, при необходимости, могут вызвать в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Данные гражданина

Юрист Владислав Дерий объяснил, что следует за постановкой гражданина на воинский учет.

Во-первых, подчеркнул юрист, все данные гражданина попадают в базу ТЦК по месту жительства.

"Туда вносят информацию о вашем возрасте, образовании, специальности, месте работы, семейном положении, состоянии здоровья", — отметил Дерий.

Кроме того, гражданин становится закрепленным за конкретным ТЦК — и в случае переезда он должен стать на учет уже в другом центре комплектования.

Категории, пригодность, вызов в ТЦК

При постановке на воинский учет определяют категорию — призывник, военнообязанный или резервист.

Также определяется пригодность к военной службе.

"В дальнейшем Вас могут вызвать на учебные сборы, уточнение данных или, в случае мобилизации, для отправки в воинскую часть", — пояснил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как стать на воинский учет дистанционно.

Добавим, мы сообщали о том, какие новые правила воинского учета были введены Кабмином в августе.

военный учет ТЦК и СП военнообязанные военная служба призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации