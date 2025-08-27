Военный учет в ТЦК - что означает пребывание на воинском учете

Граждане в ТЦК. Фото: Фото: ДОТЦК и СП

После постановки на воинский учет в базу ТЦК попадают все личные данные гражданина. Ему определяют категорию и состояние годности к военной службе, а затем, при необходимости, могут вызвать в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Данные гражданина

Юрист Владислав Дерий объяснил, что следует за постановкой гражданина на воинский учет.

Во-первых, подчеркнул юрист, все данные гражданина попадают в базу ТЦК по месту жительства.

"Туда вносят информацию о вашем возрасте, образовании, специальности, месте работы, семейном положении, состоянии здоровья", — отметил Дерий.

Кроме того, гражданин становится закрепленным за конкретным ТЦК — и в случае переезда он должен стать на учет уже в другом центре комплектования.

Категории, пригодность, вызов в ТЦК

При постановке на воинский учет определяют категорию — призывник, военнообязанный или резервист.

Также определяется пригодность к военной службе.

"В дальнейшем Вас могут вызвать на учебные сборы, уточнение данных или, в случае мобилизации, для отправки в воинскую часть", — пояснил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как стать на воинский учет дистанционно.

Добавим, мы сообщали о том, какие новые правила воинского учета были введены Кабмином в августе.