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Головна ТЦК Старший брат зник безвісти: молодший отримає відстрочку, але не в ТЦК

Старший брат зник безвісти: молодший отримає відстрочку, але не в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 21:40
Старший брат зник безвісти: молодший отримає відстрочку, але не в ТЦК
Громадянин подає документи в ЦНАП. Фото: cnaprv.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

Законодавство визначає цілу низку підстав для відстрочки від мобілізації. Частина підстав пов’язана із загибеллю чи зникненням безвісти військовослужбовців під час війни. Для того, аби неповнорідному брату отримати відстрочку від призову після зникнення безвісти старшого брата, він має надати відповідні документи в ЦНАП.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для родичів військових

Відстрочка від мобілізації є законним шляхом уникнення призову до лав Збройних сил України. Право на відстрочку від мобілізації теоретично має кожен військовозобов’язаний громадянин.

Але отримати відстрочку можна лише за наявності визначених у законодавстві причин. Частина причин надання відстрочки пов’язана із сімейними обставинами громадянина.

Зокрема, право на відстрочку мають близькі родичі тих військовослужбовців, які загинули, потрапили в полон чи зникли безвісти під час війни. Законодавство визначає список цих близьких родичів.

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Брат, навіть неповнорідний, має право на відстрочку

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася тим, чи може отримати відстрочку від мобілізації молодший брат зниклого безвісти військовослужбовця. Громадянка наголосила, що у цих братів рідна тільки мати, а батьки різні, тобто вони є неповнорідними братами.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що така відстрочка є можливою. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Так, молодший брат має право на відстрочку".

Айвазян нагадав, як оформити відстрочку з такої причини. Юрист підкреслив: "З 1 листопада 2025 року подати документи на відстрочку можна, особисто з'явившись в будь-який ЦНАП на території України".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що заброньований брат не є перешкодою для оформлення відстрочки для догляду за батьками.

Військовозобов’язаний громадянин має право отримати відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем. Це можливо, зокрема, у випадку, коли хтось із його батьків має інвалідність першої групи. Якщо у батьків є інша дитина, яка заброньована на роботі, це не завадить і навіть покращить позицію особи, яка оформлює відстрочку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна передати право на відстрочку для догляду брату.

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку для догляду за батьком чи матір’ю, якщо у тих встановлена група інвалідності. У деяких випадках цьому не завадить навіть наявність інших дітей, якщо вони постійно проживають за кордоном. Але для цього потрібно правильно оформити документи.

родина відстрочка зниклі безвісти
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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