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Главная ТЦК Старший брат пропал без вести: младший получит отсрочку, но не в ТЦК

Старший брат пропал без вести: младший получит отсрочку, но не в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 21:40
Старший брат пропал без вести: младший получит отсрочку, но не в ТЦК
Гражданин подает документы в ЦПАУ. Фото: cnaprv.gov.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Законодательство определяет целый ряд оснований для отсрочки от мобилизации. Часть оснований связана с гибелью или пропажей без вести военнослужащих во время войны. Для того чтобы неполнородный брат получил отсрочку от призыва после исчезновения без вести старшего брата, он должен предоставить соответствующие документы в ЦПАУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для родственников военных

Отсрочка от мобилизации являетсязаконным способом избежать призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Право на отсрочку от мобилизации теоретически имеет каждый военнообязанный гражданин.

Но получить отсрочку можно только при наличии определенных законодательством причин. Часть причин для предоставления отсрочки связана с семейными обстоятельствами гражданина.

В частности, право на отсрочку имеют близкие родственники тех военнослужащих, которые погибли, попали в плен или пропали без вести во время войны. Законодательство определяет список этих близких родственников.

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Брат, даже неполнородный, имеет право на отсрочку

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли получить отсрочку от мобилизации младший брат пропавшего без вести военнослужащего. Гражданка подчеркнула, что у этих братьев общая только мать, а отцы разные, то есть они являются неполнородными братьями.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что такая отсрочка возможна. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Да, младший брат имеет право на отсрочку".

Айвазян напомнил, как оформить отсрочку по такой причине. Юрист подчеркнул: "С 1 ноября 2025 года подать документы на отсрочку можно, лично явившись в любой ЦПАУ на территории Украины".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что призывной статус брата не является препятствием для оформления отсрочки для ухода за родителями.

Военнообязанный гражданин имеет право получить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником. Это возможно, в частности, в случае, если кто-то из его родителей имеет инвалидность первой группы. Если у родителей есть другой ребенок, который забронирован на работе, это не помешает и даже улучшит положение лица, оформляющего отсрочку.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли передать право на отсрочку для ухода брату.

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку для ухода за отцом или матерью, если у них установлена группа инвалидности. В некоторых случаях этому не помешает даже наличие других детей, если они постоянно проживают за границей. Но для этого нужно правильно оформить документы.

семья отсрочка пропавшие без вести
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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